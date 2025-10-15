Alerta na região: Polícia Federal investiga circulação de notas falsas em Novo Progresso e cidades vizinhas

Foto: Reprodução | A Polícia Federal investiga um possível derramamento de cédulas falsas em circulação na região de Novo Progresso e municípios próximos, no sudoeste do Pará. O alerta foi emitido após duas apreensões recentes registradas em cidades vizinhas.

Na última sexta-feira (10), um adolescente foi apreendido em flagrante no município de Trairão, portando R$ 1.000,00 em notas falsificadas de R$ 200, R$ 100 e R$ 50.

Dias antes, em Itaituba, um homem foi preso com R$ 4.900,00 em cédulas de R$ 100,00, todas com fortes indícios de falsificação.

Os dois casos levantaram suspeitas de que uma rede organizada possa estar distribuindo dinheiro falso pela região, atingindo principalmente o comércio local e cidadãos de boa-fé.

A Polícia Federal reforça que adquirir, portar ou repassar notas falsas é crime, com pena prevista no artigo 289 do Código Penal Brasileiro, que pode chegar a 12 anos de prisão.

O órgão orienta que comerciantes e consumidores verifiquem sempre os itens de segurança das cédulas, como marca d’água, faixa holográfica, número que muda de cor e relevo ao toque.

💵 Como identificar uma nota falsa

Toque e textura: notas verdadeiras têm papel firme e áspero, com relevo em partes como o valor e a palavra “República Federativa do Brasil”. Marca d’água: ao colocar contra a luz, deve aparecer o rosto da figura da nota e o valor — visível dos dois lados. Fio de segurança: uma faixa escura no meio da nota, também visível contra a luz. Número que muda de cor: em notas de R$ 50 e R$ 100, o número no canto inferior muda de cor (de dourado para esverdeado) ao inclinar a cédula. Impressão perfeita: os desenhos e números são nítidos; nas falsificadas, aparecem borrões ou falhas. Tamanho e cor: cada valor tem cor e tamanho específicos — desconfie se forem diferentes do padrão.

💡 Dica: compare com uma nota verdadeira e, em caso de dúvida, não repasse — entregue à polícia ou a um banco.

A colaboração da população é essencial para impedir que esse tipo de crime continue circulando pela região.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

