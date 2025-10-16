Alerta no Trânsito: Novo Progresso registra 83 acidentes em setembro; motos seguem liderando as ocorrências

Foto: Reprodução | O mais recente levantamento da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso (SEMSA), referente ao mês de setembro de 2025, revela uma leve redução no número total de acidentes de trânsito em comparação com o mês anterior. Enquanto em agosto foram 98 registros, o novo relatório aponta 83 ocorrências, uma diminuição de cerca de 15%.

Apesar da queda, os dados continuam alarmantes: as motocicletas seguem liderando as estatísticas, com 74 acidentes — número que representa quase 90% de todos os casos do mês. Os acidentes envolvendo carros somaram 06 registros, e carretas, 03.

Em setembro, seis vítimas perderam a vida em decorrência de acidentes e 12 pessoas precisaram ser transferidas para hospitais de maior complexidade devido à gravidade dos ferimentos. Esses números, embora menores do que os de agosto — que contabilizou 5 mortes e 23 transferências —, continuam indicando a gravidade da situação nas vias do município.

📊 Faixa etária das vítimas

A planilha divulgada pela SEMSA também traz detalhes sobre o perfil das vítimas:

Acima de 30 anos: 39 registros

De 18 a 29 anos: 33 registros

De 15 a 17 anos: 06 registros

Menores de 15 anos: 05 registros

O levantamento confirma uma tendência já observada no mês anterior: os jovens entre 18 e 29 anos permanecem entre os mais afetados pelos acidentes de trânsito. Em agosto, essa faixa etária representava 44 vítimas, o que demonstra que, apesar de uma leve redução, o público jovem ainda é o mais exposto aos riscos nas vias da cidade.

📊 PLANILHA COMPARATIVA – ACIDENTES DE TRÂNSITO (AGOSTO x SETEMBRO / 2025)

Categoria Agosto/2025 Setembro/2025 Variação Total de acidentes 98 83 🔻 -15% Acidentes com moto 76 74 🔻 -2,6% Acidentes com carro 12 06 🔻 -50% Acidentes com carreta 10 03 🔻 -70% Vítimas fatais 05 06 🔺 +1 Transferências hospitalares 23 12 🔻 -47%

👥 Perfil das Vítimas por Faixa Etária

Faixa Etária Agosto/2025 Setembro/2025 Observação Acima de 30 anos 31 39 Aumento expressivo 18 a 29 anos 44 33 Jovens continuam sendo os mais atingidos 15 a 17 anos 09 06 Leve redução Menores de 15 anos 04 05 Pequeno aumento

⚠️ Alerta para a comunidade

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o alerta sobre a importância do respeito às leis de trânsito, uso do capacete, atenção à sinalização e moderação na velocidade. O órgão também destaca que muitos dos acidentes poderiam ser evitados com maior prudência por parte dos condutores e pedestres.

A planilha completa com os dados de setembro foi anexada ao relatório e está disponível para consulta pública, como forma de transparência e conscientização da população.

📍 Anexo — Relatório setembro/2025:

🚦 Mesmo com a redução no número de acidentes, as estatísticas ainda preocupam. A violência no trânsito em Novo Progresso segue exigindo atenção redobrada de motoristas, motociclistas e autoridades de trânsito.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/07:47:45

