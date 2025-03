Alerta! Os golpes online continuam fazendo vítimas; saiba como identificar sinais

(Foto: Reprodução) – Segurança de dados – Créditos: depositphotos.com / VitalikRadko

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um aumento alarmante nos casos de estelionato e golpes por meios digitais. Entre 2023 e 2024, mais de 40 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes cibernéticos, um número alarmante que destaca a necessidade urgente de conscientização e de medidas de segurança para proteger os usuários da internet. Com a digitalização crescente de todos os aspectos da vida, é mais importante do que nunca saber como se proteger contra esses ataques.

Como identificar se você está sendo alvo de um golpe

Os golpistas têm se tornado cada vez mais sofisticados, utilizando táticas que induzem as vítimas a agirem impulsivamente. Ofertas tentadoras, mensagens urgentes e a pressão para tomar decisões rápidas são algumas das estratégias mais comuns. A dúvida que surge em muitos casos é: “Será que é golpe?“. Essa incerteza é um dos principais desafios enfrentados pelos usuários da internet, e a falta de conhecimento sobre como identificar esses golpes pode levar a perdas significativas.

Quais são os golpes digitais mais frequentes?

Os golpes mais comuns envolvem atualmente o uso de mensagens e redes sociais para enganar as vítimas. Fraudes via Pix, onde criminosos se passam por conhecidos ou empresas solicitando transferências urgentes, são bastante frequentes. Além disso, ligações telefônicas simulando atendentes de bancos, pedindo dados de cartões de crédito e informações sensíveis, continuam a ser uma ameaça crescente. Links falsos enviados por e-mail ou mensagens também são uma tática popular, enganando as vítimas para fornecerem seus dados em sites fraudulentos.

Como evitar cair em fraudes online?

Uma das principais recomendações para evitar ser vítima de golpes digitais é sempre questionar a autenticidade das solicitações recebidas. Bancos e empresas de cartão de crédito não pedem informações sensíveis por mensagens ou ligações. Portanto, é essencial confirmar qualquer pedido de transferência diretamente com a pessoa ou instituição envolvida, utilizando canais oficiais. Além disso, nunca se deixe intimidar por alegações de urgência ou pressões para realizar pagamentos imediatos.

A importância da conscientização para evitar fraudes

A conscientização é uma ferramenta poderosa na prevenção de golpes digitais. Saber identificar as táticas dos golpistas e como reagir pode ser a diferença entre ser ou não uma vítima. Em situações de dúvida, é fundamental manter a calma e questionar antes de tomar decisões apressadas. O tempo é seu aliado, e nenhuma empresa séria exige decisões imediatas. Casos como o de Talita Martins, que perdeu R$ 2.600 em um golpe em São Paulo, servem como alerta para outros usuários, destacando a importância de estar sempre alerta e educado sobre os riscos da internet.

