ALERTA: Vídeo mostra a “situação gravíssima” da Orla de Santarém com risco iminente de desmoronamento

(Foto: Reprodução) – Um vídeo produzido pela TV Web Catraia e compartilhado pelo Tapajós Notícias, mostra a situação gravíssima do trecho da orla de Santarém, em frente ao Centro Cultural João Fona, que apresenta o risco iminente de desmoronamento.

Em nota, a prefeitura informou que não tem recurso para fazer a reconstrução do trecho, porém, já acionou o governo federal em busca de apoio. Veja vídeo abaixo.

“A Prefeitura Municipal de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), informa que a interdição na calçada e via pública em frente ao Centro Cultural João Fona segue devido ao iminente risco de desmoronamento. Assim que o nível do rio baixar e houver condições de trabalho, será feita uma medida de proteção, a fim de que uma parte da faixa seja liberada para carros pequenos. A Prefeitura informa, ainda, que já buscou recursos com o Governo Federal para o investimento da obra”.

Na semana passada, durante sessão na Câmara de Santarém, o vereador Alaércio Cardoso usou a tribuna para dar um alerta. O parlamentar destacou que esteve pessoalmente no local e constatou a gravidade da situação, ressaltando que se trata de uma obra mal executada em gestões anteriores, construída de tijolos e sem a devida estrutura de contenção. “O que está prestes a acontecer ali é muito grave. O prédio histórico onde já funcionou a Prefeitura e o Tribunal de Justiça, que hoje abriga o nosso Museu João Fona, corre o risco de ser destruído”, pontuou Alaércio.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver que a situação é preocupante, onde o local precisa ser interditado totalmente. A prefeitura meses atrás, realizou uma interdição parcial.

Neste momento, no trecho com risco de desmoronamento ainda ocorre a circulação de motos e pedestres. Não existe um prazo para que o local seja reconstruído. Veja o vídeo abaixo que mostra a grave situação que se encontra o local. Clique na postagem.

VEJA VÍDEO:

