Alexandre Correa é condenado a prisão por agredir Ana Hickmann

A decisão da Justiça de São Paulo também determinou ao empresário o pagamento de multa no valor de R$ 10 mil por danos morais.

O empresário e ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa foi condenado pela Justiça de São Paulo a um ano de prisão. A decisão veio em resposta à agressão que ele cometeu contra a apresentadora.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a sentença deve ser cumprida em regime aberto. A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal de Violência contra a Mulher determinou ainda o pagamento de multa no valor de R$ 10 mil por danos morais sofridos pela vítima em virtude da violência doméstica.

A Justiça também determinou que as medidas protetivas contra Ana Hickmann se mantivesse por tempo indeterminado, o que evidencia que Alexandre ainda é uma ameaça à ex.

Em contato com a reportagem do portal Metrópoles, a equipe da apresentadora disse que a decisão é um alívio.

“Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar”, disse a apresentadora.

Reação nas redes sociais

Ana Hickmann não mencionou o ex-marido nas redes sociais, mas compartilhou um vídeo sugestivo, no início da tarde desta terça-feira (22/7), no qual caminha em um espaço aberto e verde. “Paz”, escreveu na publicação.

Mais cedo, ela também compartilhou o momento em que o seu filho Ale chegou em casa para uma visita a ela e o atual companheiro, o apresentador Edu Guedes, que passou recentemente por uma cirurgia para a remoção de um câncer no pâncreas. Ale é fruto do casamento de Ana com Alexandre Correa.

