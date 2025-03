Alexandre de Moraes vota favorável a 14 anos de prisão para mulher acusada de pichar estátua da Justiça

Foto: Reprodução | O ministro votou pela condenação de Débora Rodrigues dos Santos, acusada de pichar a frase “Perdeu, mané” na estátua “A Justiça”. O ministro fixou a pena em 14 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, além de multa de R$ 30 milhões por danos morais. O processo agora segue para a fase de julgamento, onde os demais ministros, após avaliação, decidirão pela condenação ou absolvição.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela condenação de Débora Rodrigues dos Santos, acusada de pichar a frase “Perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, localizada em frente à sede do STF. O caso ocorreu durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. O ministro fixou a pena em 14 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, além de multa de R$ 30 milhões por danos morais.

Em seu voto, Alexandre de Moraes afirmou que a ré agiu de forma dolosa, integrando propósitos criminosos que visavam à ruptura institucional e à abolição do Estado Democrático de Direito. “A conduta da acusada representou uma tentativa de deposição do governo legitimamente eleito”, destacou o ministro em sua fundamentação. O caso será analisado no plenário virtual do STF, com previsão de conclusão até 28 de março, a menos que haja pedidos de vista ou destaque.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) inclui crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A PGR argumenta que as ações da acusada foram cometidas com violência e causaram considerável prejuízo ao patrimônio público.

A defesa de Débora Rodrigues dos Santos contestou a competência do STF para julgar o caso e pediu a rejeição da denúncia por falta de justa causa. Os advogados argumentaram que a conduta da acusada não configuraria crimes e defenderam sua absolvição. O processo agora segue para a fase de julgamento, onde os demais ministros do STF avaliarão as provas e decidirão pela condenação ou absolvição. Em caso de condenação, a defesa poderá recorrer da decisão no próprio tribunal.

Débora foi presa em março de 2023 em Paulínia, São Paulo, e aguarda o desfecho do julgamento, que pode resultar na aplicação da pena ou no arquivamento do caso, dependendo da decisão final do plenário.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/03/2025/07:33:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...