Alexandre Pato se oferece para custear traslado do corpo de Juliana Marins

Após uma operação de mais de sete horas, a Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas) da Indonésia conseguiu resgatar o corpo da brasileira Juliana Marins na manhã desta quarta-feira (25). Ela escorregou e caiu numa vala durante uma trilha no país asiático. Agora, o ex-jogador Alexandre Pato se prontificou a custear o traslado da jovem de 26 anos de volta ao Brasil.

A informação foi divulgada pelo perfil do Instagram Alfinetei. De acordo com a página, Alexandre Pato entrou em contato afirmando que gostaria de pagar pela viagem do corpo da brasileira de volta ao país natal.

“Quero pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar ao lado da família”, disse o comentarista do SBT. Ainda de acordo com o perfil do Instagram, o ex-jogador, que atualmente é casado com Rebeca Abravanel, uma das filhas de SIlvio Santos, procurou a família de Juliana para oferecer ajuda, mas não obteve respostas até o momento.

Resgate

A operação para recuperar o corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, durou mais de sete horas, segundo a Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas). A missão foi finalizada na manhã desta quarta-feira (25), no Brasil, noite na Indonésia.

Juliana Marins teve sua morte confirmada por meio de um comunicado emitido pela família nesta terça-feira (24). Ela morreu após escorregar e cair em uma vala no topo de um vulcão da Indonésia durante uma trilha no sábado (21). A jovem ficou sem resgate por quatro dias.

“Às 6h (na Indonésia), a equipe conjunta no ponto de encontro das vítimas iniciou o processo de manejo e preparação para a evacuação. Às 13h51, toda a equipe de resgate e as vítimas foram levantadas com sucesso para o ponto de ancoragem superior”, explicou a Basarnas, em nota no Instagram.

Fonte: Metrópoles/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/17:57:38

