Alexandre Tourinho toma posse como Procurador-Geral de Justiça

(Foto: Reprodução) – Alexandre Tourinho assumiu o Ministério Público do Estado para o biênio 2025/2027 FOTOS: MAURO ÂNGELO

O promotor Alexandre Marcus Fonseca Tourinho tomou posse ontem (14) como novo Procurador-Geral de Justiça (PGJ) do Estado do Pará prometendo fortalecer a agenda ambiental, combater a corrupção e investir cada vez mais em tecnologia e inovação, além de fortalecer a classe dos promotores e promotoras que atuam no Tribunal do Júri. A posse do novo PGJ ocorreu no Teatro Maria Sílvia Nunes da Estação das Docas.

O novo PGJ garante que o MP irá atuar com “intensidade, inteligência e presença”, estando sempre na linha de frente da luta ambiental. “Somos guardiões da Amazônia, e com a COP 30 nossa responsabilidade ganha dimensão global e temos a convicção que não vamos defender apenas o território, mas a vida que nele pulsa”. Tourinho garante que sua gestão vai promover, fiscalizar e requisitar e proteger, com base em 3 compromissos: independência institucional, proximidade com o povo e coragem para enfrentar qualquer ameaça aos direitos fundamentais.

Camilo Centeno, presidente do Grupo RBA classificou a posse de Alexandre Tourinho como “substituição perfeita” no comando do MPPA. O procurador César Mattar realizou um inegável grande trabalho à frente do órgão nos últimos 4 anos. “E o Tourinho, que hoje assume o órgão, integrava essa equipe, estando à finado com a atual gestão, sendo um dos responsáveis pela administração que está saindo. Então acreditamos que será uma gestão de continuidade. Esse ótimo trabalho vai continuar e o Alexandre dará sua contribuição pessoal, a sua marca, para que o órgão cresça ainda mais em todos os aspectos”, acredita o executivo.

O Ministro das Cidades, Jader Filho, também destacou a gestão de Mattar à frente do MPPA e ressaltou o papel fundamental do órgão para a sociedade. “E nesse aspecto o Dr. César Mattar realizou um trabalho exemplar que serviu de exemplo não apenas para o Pará, mas para o Brasil, tendo o Alexandre Tourinho ao seu lado, na sua equipe. Tenho absoluta certeza que o novo Procurador Geral de Justiça que assume agora fará um trabalho ainda melhor, com mais força e ainda mais autonomia!”, avalia o ministro.

O Governador Helder Barbalho agradeceu a César Mattar Jr. a parceria republicana, a colaboração e a cooperação entre governo do Estado e Ministério Público ocorrida nos últimos 4 anos. “Na condição de governador e responsável pela nomeação do Procurador Geral de Justiça sempre respeitei a decisão e a vontade da categoria, nomeando sempre o nome mais votado pela classe”, garantiu.

O desembargador Roberto Gonçalves de Moura, presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-PA) ressaltou a excelente gestão de César Mattar Jr. e afirmou que as expectativas em relação à gestão de Tourinho são as melhores possíveis. “Esperamos manter a mesma parceria entre o Ministério Público e o judiciário em todas as áreas, que desenvolvemos atividades umbilicais. A parceria é fundamental”, afirma.

Prestigiaram a solenidade a vice-governadora Hana Ghassan; os conselheiros Fernando de Castro Ribeiro e Lúcio Vale, presidentes dos Tribunais de Constas do Estado e dos Municípios, respectivamente; a Defensora Pública Geral do Estado, Mônica Belém; o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Moacir Filho; o juiz eleitoral Marcelo Guedes, representando a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do PA); Sávio Barreto, presidente da OAB-PA; a deputada estadual Maria do Carmo Martins, representando a Assembleia Legislativa do Estado, entre outras autoridades e procuradores de Justiça de vários Estados.

Fonte: Luiz Flávio – Jornal Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/16:15:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...