Algas marinhas invadem praias de Salinas, no Pará

Foto: Reprodução

Há três dias, um fenômeno inusitado tem chamado a atenção de moradores e banhistas do município de Salinópolis, nordeste paraense. Diversas praias foram invadidas por algas marinhas castanhas. Na quarta-feira (19), circulam nas redes sociais registros que mostram que dois dos balneários mais procurados, como Farol Velho e Atalaia, amanheceram tomados pelos organismos. A espécie é chamada pelos biólogos de Sargaço.

Esse tipo de alga marinha flutuante tem papel fundamental no equilíbrio dos oceanos, servindo de abrigo e alimento para diversas espécies marinhas. A ocorrência é comum em diversas regiões costeiras. No entanto, fatores como variação dos ventos, mudanças na temperatura do Atlântico e alterações nas correntes marítimas têm levado essa alga a novas regiões, incluindo a costa amazônica.

Apesar de não apresentar risco, o organismo solta odores quando está em decomposição e pode dificuldade a locomoção pela areia. As autoridades ambientais estão monitorando a situação e adotando medidas para manter as praias limpas e seguras. Em nota, a prefeitura de Salinópolis informou que já está trabalhando para garantir a limpeza das praias, mantendo-as agradáveis para os visitantes. Enquanto isso, a recomendação é evitar áreas com muita concentração de algas.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas), que informou “não ter sido notificada sobre o ocorrido”.

