Aliança de facções: 37 presos do PCC pedem transferência para onde está o CV, e união se confirma após quase 10 anos de guerra

(Foto Reprodução) – Informação foi confirmada pelas secretarias de Segurança e de Administração Penitenciária do Rio.

g1 obteve mensagens que mostram pedido de trégua entre as facções: ‘O crime fortalece o crime’, diz comunicado de paz.

Os setores de inteligência das Secretarias de Segurança Pública e de Administração Penitenciária (Seap) já sabem que uma aliança entre as duas maiores facções criminosas do país foi efetivamente firmada, segundo apurou o g1.

A confirmação de dados de inteligência – que vinham sendo produzidos nas últimas semanas – se deu nesta quarta-feira (26), depois que 37 presos do Primeiro Comando da Capital (PCC) solicitaram transferência para cadeias que abrigam criminosos do Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro.

Desde o último dia 11, circulam nas redes sociais vários comunicados para que os ataques entre as quadrilhas cessassem, já que um acordo vinha sendo costurado.

O g1 teve acesso a essas circulares de Ceará, Paraíba, Maranhão, Pará, Mato Grosso e Rio de Janeiro, esta última com data de terça-feira, dia 25 (veja na imagem acima e em outras no fim da reportagem).

“Graças ao esforço de muitos e uma longa negociação, chegamos ao tão esperado fim. Frisamos que o que fato que mais pesou, sem dúvida alguma, foi o bem maior que se chama vida (…) A partir de hoje, 25/02/2025, data essa histórica, o CV e o PCC estão colocando fim a esta guerra e refazendo uma nova aliança de PAZ, JUSTIÇA, LIBERDADE E FRATERNIDADE”, diz o comunicado.

O texto deixa aberto ainda o caminho para paz com outras facções: “Deixamos a prerrogativa para outras organizações de que estamos abertos ao diálogo (…) lutaremos de mãos dadas por um só ideal: O CRIME FORTALECE O CRIME.”

No último dia 16, uma reportagem do Fantástico mostrou um relatório de inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais, alertando sobre a possível aliança. O documento detalhava o que seriam ações coordenadas para tornar menos rígido o tratamento de presos perigosos no sistema penitenciário nacional (veja na reportagem acima).

‘Banho de sangue’

Para os órgãos de segurança, o pedido de transferência confirma a reaproximação das duas organizações criminosas depois de nove anos de disputas, que começaram na fronteira do país com o Paraguai, em 2016.

Em junho daquele ano, numa empreitada que contou com bandidos das duas quadrilhas, o traficante Jorge Rafaat Toumani, de 56 anos, foi fuzilado com tiros de ponto 50 na cidade de Pedro Juan Caballero. Com a eliminação do Rei da Fronteira, o PCC passou a controlar a rota e não facilitou para os bandidos cariocas.

Nos meses seguintes o que se viu foram banhos de sangue, principalmente dentro de cadeias de Manaus, Boa Vista e Porto Velho, resultando em quase uma centena de presos executados – muitos deles decapitados.

Essas sangrentas batalhas dentro de presídios do Norte do país há quase uma década, aliás, dificultaram e atrasaram em algumas semanas o acordo firmado agora.

De lá pra cá, o Comando Vermelho se expandiu na região, se aliando a inimigos do PCC. No Nordeste também aconteceu aliança semelhante, o que fez com que a facção, antes restrita ao Rio de Janeiro, se expandisse pelo Brasil.

Criminosos de fora – muitos deles escondidos em favelas do Rio – estavam reticentes de aceitar o acordo, mas acabaram concordando com o selo dessa aliança criminosa.

