Alistamento militar feminino chega a mais de 33 mil inscrições

Segundo dados oficiais, a distribuição das vagas é a seguinte: 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. | Reprodução/Exército

Número de voluntárias supera em 23 vezes a quantidade de vagas oferecidas; Rio de Janeiro lidera em candidaturas

O alistamento feminino voluntário nas Forças Armadas do Brasil teve mais de 33,7 mil inscrições em seu primeiro ano de implantação. A procura superou em 23 vezes o número de vagas disponíveis, que somam 1.465 para 29 municípios em 13 estados.

Segundo dados oficiais, a distribuição das vagas é a seguinte: 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha.

O número de inscritos entre os homens ultrapassou 1 milhão em todo o país.

Estados com maior número de mulheres inscritas

Entre os estados com maior número de candidaturas femininas, o Rio de Janeiro lidera, com 8.102 inscrições. Em seguida aparecem:

São Paulo: 3.152

Distrito Federal: 2.368

Amazonas: 2.334

Pará: 2.164

Rio Grande do Sul: 2.161

Bahia: 2.029

Minas Gerais: 1.930

Pernambuco: 1.744

Paraná: 944

Ceará: 933

Goiás: 768

Santa Catarina: 715

Mato Grosso do Sul: 722

Maranhão: 528

Rio Grande do Norte: 459

Paraíba: 354

Piauí: 337

Espírito Santo: 311

Mato Grosso: 300

Rondônia: 271

Roraima: 252

Alagoas: 239

Sergipe: 236

Amapá: 144

Acre: 123

Tocantins: 87

Exterior: 14 voluntárias

Etapas do processo de alistamento

As candidatas passarão por quatro fases:

Seleção geral

Seleção complementar

Designação e distribuição

Incorporação

A incorporação está prevista para ocorrer entre os dias 2 e 6 de março de 2026 ou entre 3 e 7 de agosto de 2026, de acordo com a Força e a localidade. As voluntárias incorporadas passam à condição de soldado ou marinheiro-recruta.

Quer mais notícias do Brasil? Acesse o nosso canal no WhatsApp

Participação feminina no serviço militar

O alistamento voluntário de mulheres passou a ser permitido em 2025. Antes da mudança, a única forma de ingresso era por meio de concursos públicos para suboficiais e oficiais. Atualmente, as mulheres representam cerca de 10% do efetivo militar das Forças Armadas, totalizando aproximadamente 37 mil integrantes.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/16:32:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...