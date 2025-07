Alok nega crise de ciúmes de esposa após vídeo de evento viralizar: ‘Pura criatividade’

Alok nega crise de ciúmes de Romana Novais após vídeo de evento viralizar

Foto: Reprodução/Instagram

Casado desde 2019, o DJ e a médica Romana Novais são pais de Ravi, de 5 anos, e de Raika, de 4

Alok virou assunto nas redes sociais após um internauta flagrar uma suposta crise de ciúmes de sua esposa, Romana Novais. O vídeo do momento viralizou tanto que chegou ao DJ. Apesar de ter recebido a repercussão com bom humor, ele garantiu que tudo não passa de um mal-entendido. “Pura criatividade”, disse em uma publicação nas redes sociais.

Tudo começou no último sábado, 19, quando um usuário publicou um trecho de um evento no qual o DJ tocou em fevereiro deste ano, em São Paulo. “Não gosto de fofoca, mas estava assistindo o set do Alok e observei um ‘bagulho'”, iniciou.

No vídeo, Romana aparece ao lado do marido, enquanto outras pessoas curtem a festa. É então que o internauta passa a narrar o que supostamente teria acontecido. Segundo ele, a esposa de Alok teria se incomodado com a presença de uma mulher na plateia, que parecia tentar flertar com o artista.

Em seguida, ele afirma que Romana supostamente pediu para retirarem a mulher do evento. O registro com a narração bem-humorada viralizou como uma “fanfic” (história de ficção), mas logo usuários passaram a questionar se, na verdade, a situação realmente foi real.

Ao ver a proporção que o viral tomou, Alok resolveu falar sobre o assunto nas redes sociais. No X, o DJ levou o assunto como brincadeira, mas reforçou que não houve crise de ciúme na ocasião.

“Eu ri com um vídeo que a Romana aparenta estar incomodada com alguém na pista, mas é pura criatividade”, escreveu em seu perfil do X, antigo Twitter.

“A pessoa na pista é do nosso ambiente de trabalho e todos convivemos juntos. Foi uma coincidência, nada além disso”, completou.

Fonte: Redação Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/14:07:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...