Alpinista russa é “deixada para morrer” após quebrar a perna em montanha na Ásia

(Foto: Reprodução) – Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, fazia uma expedição pelo Quirguistão

A alpinista russa Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, morreu ao aguardar resgate por mais de dez dias em uma trilha pelos picos nevados do Quirguistão, próxima à cadeia de montanhas em que fica o Monte Everest. Segundo informações da agência turca Anadolu, ela teria quebrado a perna no último dia 12, e esperava ajuda.

Sua dupla, Roman Mokrinsky, que a acompanhava na descida do Pico da Vitória, que tem 7.439 metros de altitude, seguiu viagem sem ela e procurou ajuda junto aos meios governamentais e a conhecidos que estavam escalando na região.

Após várias tentativas de buscas, um novo resgate foi marcado para terça-feira (26). No entanto, a operação precisou ser cancelada devido ao mau tempo, que registrava -30 °C no local e tempestades de vento de quase 100 km/h.

No mesmo dia em que a operação de buscas foi cancelada, um operador de drone publicou um vídeo de Natalia acenando para a câmera de dentro de uma barraca. Mas, nesta quarta-feira (27), segundo um comunicado das autoridades de segurança do país enviado à rede de televisão CBS, um drone com câmeras térmicas não detectou sinais de calor na região, constatando a morte de Natália.

Foram 11 dias entre o acidente da alpinista e a constatação do óbito. E, de acordo com Dmitry Sinitsyn, que participou do resgate, as diversas tentativas terminaram em tragédia. Dois amigos que faziam trilhas próximo tentaram ajudá-la. Um deles, Lucas Sinegalia, morreu após sofrer graves queimaduras de frio e um possível edema cerebral.

Um dia após a morte de Lucas, um helicóptero voou até a base do pico, onde alguns alpinistas esperavam, e precisou fazer um pouso forçado em meio aos acúmulos de neve, tendo ficado, inclusive, de cabeça para baixo no solo. Dmitry contou ainda que o marido de Natalia, que não teve o nome divulgado, morreu na mesma montanha durante uma escalada em 2021.

Fonte: Portal Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/15:11:19

