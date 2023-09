Alta Floresta (MT) recebe a 14ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2023

A 14ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2023 acontecerá em Alta Floresta (MT), no dia 28 de setembro, e deve receber 360 animais provenientes de pecuaristas da região.

A Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a organizadora e conta com a colaboração da Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT). A 25ª edição do Circuito, o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo, tem o apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal e da Friboi, que realiza a etapa em sua unidade no município.

“Nossas expectativas para a etapa em Alta Floresta são as melhores possíveis. Esperamos ver a participação de produtores dedicados, neloristas apaixonados e, é claro, a presença de animais de alta qualidade que demonstrarão o potencial do Nelore brasileiro. Acreditamos que o Mato Grosso continuará a brilhar e a contribuir significativamente para o sucesso desse campeonato”, destaca André Locateli, gerente executivo da ACNB.

Com mais de 800 mil cabeças de gado, Alta Floresta contribui para a estatística de Mato Grosso, que possui mais de 34 milhões de bovinos. Esses números indicam a excelência da atividade pecuária na região, que é feita por uma combinação de fatores favoráveis, como clima, terras férteis e infraestrutura.

“Acreditamos que é uma oportunidade única para os criadores da região demonstrarem seu compromisso com a excelência na pecuária de corte, com animais que representam o resultado de anos de seleção criteriosa e dedicação à raça Nelore”, finaliza Locateli.

Novidades do campeonato

O campeonato de 2023 conta com duas modificações promovidas pela ACNB. A primeira é a faixa de peso de carcaça em que os machos julgados recebem a pontuação máxima. Até 2022, os bovinos que pesassem de 18 a 25 arrobas recebiam nota 10. Em 2023, o limite mínimo para alcançar tal nota sobe duas arrobas. Agora, apenas as carcaças de machos que pesam de 20 a 25 arrobas recebem a nota máxima. Os bovinos que pesam de 18 a 20 arrobas recebem nota 9. Para as fêmeas, não há alteração: as que tiverem de 14 a 18 arrobas de peso seguem recebendo nota máxima na avaliação dos técnicos em cada etapa.

Outra novidade é a criação de prêmio específico para o Melhor Lote de Carcaça de Machos e/ou Fêmeas Terminado em Pastagens. Antes, a premiação era entregue apenas ao fim do campeonato, de forma nacional, na cerimônia de premiação do Nelore Fest. Agora, o reconhecimento está sendo entregue em cada etapa.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

03/10 – Friboi de Pedra Preta (MT)

06/10 – Friboi de Mozarlândia (GO)

10/10 – Friboi de Senador Canedo (GO)

17 e 18/10 – Fridosa de Santa Cruz de La Sierra (BO)

17 e 18/10 – Friboi de Barra do Garças (MT)

19/10 – Friboi de Campo Grande (MS)

24/10 – Masterboi de Canhotinho (PE)

25 e 26/10 – Frisa de Nanuque (MG)

31/10 – Friboi de Araputanga (MT)

01/11 – Friboi de Naviraí (MS)

06/11 – Friboi de Andradina (SP)

09 e 10/11 – Fribal de Imperatriz (MA)

14/11 – Friboi de Redenção (PA)

16/11 – Frisa de Teixeira de Freitas (BA)

17/11 – Friboi de Santana do Araguaia (PA)

21 e 22/11 – Friboi de Diamantino (MT)

23/11 – Friboi de Marabá (PA)

28/11 – Friboi de Itapetinga (BA)

30/11 – Friboi de Campo Grande (MS)

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

Fonte:Texto Comunicação Corporativa

