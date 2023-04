ALTA FLORESTA: MULHER SOFRE TENTATIVA DE HOMICÍDIO A GOLPES DE FACÃO PELO COMPANHEIRO

(Foto: Divulgação) – Um caso de tentativa de homicídio foi registrado na madrugada desse domingo (02/04), por volta das 4h20min, na Rua Santa Catarina, em Alta Floresta.

O suspeito, um homem de 26 anos, ameaçou e tentou matar sua companheira com golpes de facão, uma mulher de 23 anos de idade.

De acordo com a vítima, estavam reunidos para comemorar o aniversário da filha do casal. Evento que fez o suspeito ingerir elevada quantidade de bebida alcoólica, sendo pedido pela vítima que parasse de beber e fosse dormir.

Atendendo ao pedido, e pedindo para as demais pessoas que estavam na casa irem embora, o suspeito se deitou e começou a passar mal, vindo a vomitar. Na sequência, acabou dormindo no sofá da residência.

Depois de um tempo, o suspeito acordou agressivo, alegando que a vítima havia saído de casa, e começou a agredi-la. Nesse momento, o suspeito pegou o facão, que estava ao lado da cama, e correu atrás da vítima com o intuito de matá-la.

A vítima então correu até a casa da vozinha, procurando ajuda, sendo seguida pelo suspeito, que a golpeou na cabeça com o facão e também na mão esquerda.

Diante dos fatos, a Guarnição foi acionada. Os policiais encaminharam a vítima até o Pronto Atendimento do Município, tendo um ferimento de 3,5 cm devido aos golpes, de acordo com o laudo médico.

A PM conseguiu localizar o suspeito em uma rua próxima ao local da tentativa de homicídio, sendo detido e encaminhado algemado ao Pronto Atendimento, já que pelos golpes, havia ferido sua mão.

Após os atendimentos médicos, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia perante a autoridade competente, e o boletim de ocorrência foi confeccionado.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Gabriele Zapelini / em 03/04/2023/11:16:57

