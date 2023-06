Alta Floresta: Sargento sequestrado e morto teve coração arrancado; 5 mortos em confronto

(Foto por: Reprodução) – O tenente-coronel Benedito Sérgio Pinheiro Ferreira, comandante do 9º Comando Regional em Alta Floresta, deu detalhes sobre a crueldade dos assassinos do sargento da Polícia Militar Pedro Ramalho Lacerda, de 62 anos. Ele chegou a ter o coração arrancado pelos criminosos.

O sargento Lacerda entrou para a PM em 1981 e se aposentou há dez anos da corporação. Depois da aposentadoria, abriu um comércio na vila da Pista do Cabeça. Foi nesse estabelecimento que foi sequestrado durante um roubo.

O sargento, que era da reserva, foi sequestrado em seu estabelecimento comercial, na noite de quarta-feira (21). Seu corpo só foi encontrado por volta do meio-dia de ontem quinta (22), com sinais de tortura.

“A princípio foram aproximadamente três ou quatro disparos na cabeça e teve essa lesão grave no coração, em que arrancaram o coração do sargento. Além de vários hematomas pelo corpo todo”, afirmou o comandante.

O corpo do sargento foi localizado próximo do local onde ele morava. “Ele foi bastante judiado mesmo, como eles são criminosos, não tiveram dó nenhuma. Foram bem bárbaros com o sargento”, afirmou.

Ao todo, cinco suspeitos de envolvimento no crime acabaram morrendo após confrontarem equipes da Polícia Militar, Eles foram identificados como:

Ueslei da Silva, 25 anos, com passagens criminais por: associação criminosa; tráfico de drogas; corrupção de menores; uso ilícito de drogas e lesão corporal.

Mauricio Rosa da Silva, 33 anos, com passagens criminais por: tráfico de drogas, uso ilícito de drogas e lesão corporal.

Paulo Ricardo Gonçalves de Souza, 23 anos, com passagens por: tráfico de drogas, uso ilícito de drogas e furto.

Uelton das Neves, 30 anos, natural de Alta Floresta com passagens por tráfico de drogas, roubo com emprego de arma de fogo, roubo qualificado e receptação.

Walaci Alves Lopes, 37 anos, vulgo “fumaça”, natural de Alta Floresta, em sua ficha criminal há passagens por violência doméstica, roubo qualificado e tráfico de drogas.

“A Polícia Militar gostaria de ter prendido os bandidos, porém, como eu sempre digo, quem escolhe o confronto não é a Polícia Militar, quem escolhe o confronto são os marginais. Se eles não tivessem reagido estariam vivos e presos, porém, eles preferiram o outro caminho e o resultado é esse. Aqui o criminoso não vai ter vida fácil, o recado tá dado, é só se entregar que vai ser preso”, disse Tenente Coronel Benedito, comandante do 9º Comando Regional da Polícia Militar em Alta Floresta.

