Altamira Gold identifica forte anomalia magnética entre o Mato Grosso e o Pará

Maria Bonita está dentro do projeto Cajueiro, localizado a aproximadamente 75 km a noroeste da cidade de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso.

A Altamira Gold forneceu atualizações sobre seu programa de exploração em andamento na descoberta de ouro Maria Bonita, que faz parte do projeto de ouro Cajueiro, na fronteira dos estados do Mato Grosso e Pará.

Uma anomalia magnética bem definida no solo foi identificada medindo 500m por 1000m e é coincidente com uma anomalia muito forte de solo de ouro de 300ppb. Perfurações anteriores mostraram uma relação pronunciada entre a mineralização disseminada de ouro e a alteração hidrotérmica associada à destruição de magnetita nas rochas intrusivas.

Todos os sete furos mineralizados até o momento estão localizados dentro da baixa magnética. A empresa planeja iniciar uma segunda etapa de perfuração de diamantes para ampliar a conhecida mineralização de ouro hospedada e disseminada de forma intrusiva em um futuro próximo.

O CEO Mike Bennett comentou; “Nosso trabalho de exploração contínuo na descoberta de Maria Bonita se concentrou em obter uma melhor compreensão dos controles estruturais da mineralização de ouro, antes de uma segunda rodada de perfuração de diamante. Esses recentes resultados magnéticos do solo definem uma anomalia magnética maior e definida com mais precisão do que anteriormente delineadas e confirmam a prospectividade, em particular para sul, leste e oeste da mineralização de ouro intrusiva hospedada e disseminada encontrada em sete dos nove furos no programa inicial de perfuração exploratória. será muito emocionante enquanto trabalhamos para determinar o tamanho do sistema mineralizado Maria Bonita”.

Maria Bonita está dentro do projeto Cajueiro, localizado a aproximadamente 75 km a noroeste da cidade de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, e a 7 km a noroeste do recurso Cajueiro, no estado do Pará. Cajueiro constitui um dos três principais projetos que a Altamira Gold controla na região, sendo os outros Apiacás e Santa Helena.

O projeto Cajueiro tem recursos atuais NI 43-101 de 5,66Mt @ 1,02 g/t ouro para um total de 185.000 onças na categoria de Recursos Indicados e 12,66Mt @ 1,26 g/t ouro para um total de 515.000 onças na categoria de Recursos Inferidos .

A descoberta Maria Bonita está localizada a 7 km a noroeste da área central de recursos do Projeto Cajueiro. Esta descoberta foi originalmente definida por amostragem regional de solo em uma área sem afloramento e sem atividade anterior de mineração artesanal de rocha dura. A perfuração exploratória conduzida em 2022 na parte central de uma anomalia aberta de ouro no solo de 800m por 800m resultou na descoberta de mineralização de ouro disseminada bem desenvolvida em sistemas de veios de estoque de quartzo hospedados em rochas intrusivas de riolito porfirítico.

Dos nove furos iniciais de perfuração de diamante foram concluídos em Mara Bonita, cinco furos retornaram intervalos espessos de mineralização de ouro. A baixa magnética definida pelo levantamento magnético terrestre é uma feição em forma de losango e pode representar uma zona estrutural dilatacional entre pronunciadas escalas regionais, cisalhamentos leste-oeste marcados por diques intrusivos máficos.

A zona magnética anômala tem dimensões de 1.000 m de leste-oeste por 500 m de norte-sul. Estruturas magnéticas positivas fracas são definidas dentro da baixa magnética geral, no entanto, estas não foram seccionadas na primeira rodada de perfuração exploratória. Todos os sete buracos que registraram mineralização consistente de ouro até o momento estão dentro da pegada do recurso magnético baixo.

Espera-se que um programa de perfuração de diamante de segunda fase comece em breve e testará as extensões laterais e verticais do corpo intrusivo mineralizado e outras perfurações visam definir os limites do sistema mineralizado no leito rochoso que permanece aberto ao norte, sul, leste e oeste.

Fonte: Brasil Mineral / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/12/2023/09:56:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...