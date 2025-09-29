Altamira Gold recebe licença para implantação do projeto de ouro Cajueiro na divisa entre o Pará e o Mato Grosso

(Foto>Ilustrativa/Reprodução) -Projeto fica na divisa entre o Pará e o Mato Grosso. Projeto tem grande potencial para o metal precioso

A empresa canadense Altamira Gold recebeu uma licença oficial do governo do Pará para dar início a um projeto de mineração de ouro na região. A permissão, concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), é um passo importante para a companhia.

Com a licença em mãos, a Altamira pode agora construir uma usina de processamento em seu projeto Cajueiro, localizado na divisa do Pará com o Mato Grosso. Inicialmente, a operação será de pequeno porte, para testes, com capacidade para processar até 100 mil toneladas de minério por ano.

Leia mais> Descoberta de reserva de ouro entre Pará e Mato Grosso nas proximidades de Novo Progresso e Jacareacanga pode movimentar até R$ 13 bilhões

O presidente da empresa, Mike Bennett, explicou que essa fase inicial, chamada de “mineração experimental”, serve como um grande estudo. Ela deve gerar uma renda inicial para a empresa, ao mesmo tempo em que fornece informações valiosas sobre o solo da região. Isso ajudará a entender melhor a quantidade e a qualidade do ouro existente no local, sem que se decida ainda por uma mineração em grande escala.

Potencial da Mina

A área central do projeto Cajueiro é promissora. Estimativas anteriores indicam que existem recursos significativos de ouro no local. A empresa acredita que o depósito pode ser ainda maior do que o conhecido atualmente, com potencial para expansão tanto para os lados quanto em profundidade.

Além da área principal (Cajueiro Central), a Altamira também descobriu outro depósito de ouro nas proximidades, chamado Maria Bonita, o que aumenta as expectativas sobre o potencial de toda a região.

Em resumo, a licença marca o início de uma fase prática de estudos no Pará, que pode abrir caminho para um projeto de mineração de longo prazo, gerando oportunidades econômicas para a região.

Fonte/Créditos: Informações da Notícias de Mineração e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/16:56:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...