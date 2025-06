Altamira indica presença de 720 mil onças de ouro em projeto no Pará

(Foto: Reprodução) – Depósito Maria Bonita, do projeto Cajueiro, que fica entre o Pará e o Mato Grosso, está cheio de ouro, que pode render até R$ 13 bilhões. Saiba mais

A empresa Altamira Gold anunciou que encontrou uma grande quantidade de ouro no depósito de Maria Bonita, dentro do projeto Cajueiro, que fica na divisa do Pará com o Mato Grosso. A empresa disse que esse é o primeiro depósito de ouro do tipo “pórfiro” já identificado no Brasil.

Segundo o relatório, há cerca de 720 mil onças de ouro no local. Esse número foi calculado com base em estudos feitos pela empresa VMG Consultoria, seguindo regras internacionais.

Foram identificadas quase 50 milhões de toneladas de terra com ouro, com uma média de 0,45 grama de ouro por tonelada. Além disso, em uma parte mais rasa do solo, foi encontrado ouro com teor mais alto. Nessa área, há cerca de 329 mil onças de ouro, com teor médio de 0,72 a 0,92 grama por tonelada.

Para chegar a essas estimativas, a empresa perfurou o solo em 31 lugares, somando quase 5 mil metros de furos. Os dados de 29 dessas perfurações foram usados para calcular quanto ouro existe.

Maria Bonita é apenas um dos nove locais com potencial para encontrar mais ouro na área de Cajueiro. A Altamira pretende fazer novas perfurações, tanto para descobrir mais ouro em Maria Bonita quanto para começar a explorar os outros locais.

Valores para o futuro

O achado no projeto representa um aporte econômico extraordinário para a região. Considerando que cada onça de ouro tem valor de mercado estimado em R$ 18 mil, o projeto pode render até R$ 13 bilhões.

Evidentemente, com o avanço da exploração, mais onças de ouro podem ser localizadas e estes valores se tornarem ainda mais significativos.

Fonte: Redação – Gazetas Carajás, Notícias de Mineração e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/15:17:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...