Altamira, no PA, enfrenta onda de violência: 3 homicídios em um fim de semana e suposta disputa entre facções

Homem é assassinado a tiros no centro de Altamira, no sudoeste do Pará — Foto: TV Liberal

Operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão homem apontado como integrante de facção criminosa.

A cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, voltou a registrar episódios de violência que preocupam moradores e autoridades. Só no último fim de semana, foram três homicídios registrados no município. A Polícia Civil investiga se os crimes têm ligação com a disputa entre facções criminosas que atuam na região.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de Pedro Henrique dos Santos Santana, apontado como integrante de uma facção criminosa. Na casa dele, os policiais encontraram três armas de fogo, munições e drogas. Um revólver calibre 38 apreendido será periciado para verificar se foi utilizado em execuções recentes na cidade.

Pedro Henrique é o principal suspeito do assassinato de Natan Carlos de Oliveira Timbó, morto a tiros na noite de domingo (18), no bairro Buriti. Natan foi atingido quando pilotava uma motocicleta em via pública; o atirador fugiu a pé logo após o crime. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Altamira, que também apura o envolvimento do suspeito em outros homicídios na região.

Outros crimes violentos também marcaram o fim de semana. Na sexta-feira (16), Maycon Soares de Sousa foi morto a tiros dentro do carro que dirigia no centro de Altamira. Segundo testemunhas, o atirador estava na garupa de uma moto, usando uma mochila de entregador e sem capacete. A vítima ainda tentou dirigir por dois quarteirões, mas perdeu o controle do veículo e morreu no local após colidir com um semáforo e um muro.

No sábado (17), outro homicídio foi registrado nas proximidades do Terminal Rodoviário da cidade. O entregador de lanches Magno Silva foi executado a tiros.

Todos os casos seguem sob investigação, e a polícia trabalha com a hipótese de que os crimes estejam relacionados à disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas e de territórios em Altamira.

A escalada da violência no município não é recente. Altamira já figurou entre as cidades mais violentas do país, com taxas de homicídio que chegaram a ser quase quatro vezes superiores à média nacional, impulsionadas pelo crescimento populacional e pela instalação de organizações criminosas após grandes obras na região, como a usina de Belo Monte.

A Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que continuam realizando operações para cumprir mandados de prisão e combater o avanço das facções. Dois homens foram presos por participação em mortes violentas em Altamira e no município vizinho de Senador José Porfírio, onde também há investigações sobre homicídios ligados ao tráfico de drogas.

As buscas por outros suspeitos continua em ações de enfrentamento ao crime organizado, que serão intensificadas nos próximos dias, segundo a polícia. A recomendação para a população é denúncia crimes de forma anônima pelo

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2025/07:27:49

