Altamira será sede de encontro regional do “Alfabetiza Pará”

Evento reúne representantes de municípios do Xingu e Transamazônica com o objetivo de melhorar índices de alfabetização no Xingu.

Nesta sexta-feira (24), Altamira será sede do encontro regional do “Programa Alfabetiza Pará”.

A iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) auxilia os municípios da região

Sudoeste no desenvolvimento dos alunos nos anos iniciais (1o ao 5o ano), durante o período de

alfabetização.

O programa, em regime de colaboração, prevê apoio técnico-financeiro para

municípios, escolas e concessão de bolsas para capacitação de profissionais alfabetizadores, a fim

de diminuir a defasagem educacional desses estudantes.

O evento, realizado no Centro de Convenções e Cursos, é organizado pela Associação dos Municípios da Transamazônica, Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará (AMUT) e tem como

objetivo a apresentação do “Programa Alfabetiza Pará”, pela equipe da Secretaria de Estado de

Educação do Pará (Seduc), além de Altamira, contará com a participação dos representantes dos

seguintes municípios da região: Medicilândia, Pacajá, Uruará, Placas, Porto de Moz, Anapu, Brasil

Novo, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio.

Diretores, coordenadores pedagógicos e professores do Xingu participarão de diversas

palestras ao longo do dia e conhecerão mais sobre o programa que reúne esforços para garantir

que alunos de 1o e 2o ano saibam ler e escrever na idade adequada, podendo se estender aos

demais anos, inclusive da Educação Infantil, o que possibilita a alfabetização, direito constitucional,

a todos.

Alfabetiza Pará

O Programa Alfabetiza Pará, lançado na região TransXingu, contemplará os seguintes eixos:

Formação da equipe técnica, professores e gestores escolares; Oferta de materiais

complementares para todos os alunos de 1o e 2o anos do Ensino Fundamental da rede pública de

ensino; Oferta de materiais complementares para formação e práticas pedagógicas dos professores

alfabetizadores da Rede Pública do Ensino do Estado; Avaliação e monitoramento dos resultados

educacionais, por meio do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SISPAE); Premiação das

escolas com os melhores resultados na avaliação externa do SISPAE; Apoio técnico-financeiro

visando à melhoria das escolas com os menores resultados na avaliação externa do SISPAE;

Acompanhamento e assessoria técnico-pedagógica para a implementação do Programa no

município por intermédio das regionais.

Serviço

Encontro Regional Alfabetiza Pará

Data: 24/03

Horário: 9h às 18h

Local: Centro de Convenções e Cursos de Altamira

Endereço: Acesso Dois, 530 – Premem

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/03/2023/15:44:15 Com informação do ASCOM – Prefeitura de Altamira

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...