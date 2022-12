Alterações do PIX passam a valer a partir de segunda-feira; veja o que muda

PIX Saque e PIX Troco facilita o dia a dia de empresários e consumidores. (Foto:Carmem Helena / O Liberal)

Economista e empresária concordam que as mudanças serão positivas para lojistas e consumidores

A partir da próxima segunda-feira (2), quem usa o PIX perceberá mudanças na modalidade de pagamento. Conforme anunciado neste mês pelo Banco Central (BC), algumas alterações nas regras sobre os limites de valor para as transações passam a valer em 2023, com o objetivo de simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários, segundo o órgão.

As regras entram em vigor no dia 2, com exceção da disponibilização da funcionalidade de gestão dos limites para os clientes por meio do aplicativo ou do canal digital da instituição, que valem a partir de 3 de julho de 2023.

Entre as mudanças anunciadas está a nova forma de utilizar o limite de transferência. Com a alteração, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação, mas apenas a determiná-lo por período de tempo.

Por exemplo, quem tem o valor diário de R$ 3 mil pode usar tudo em uma só transação, se quiser. Nesse caso, o cliente pode pedir uma redução ou aumento do limite, como já acontece.

O horário noturno também será impactado, já que, no ano que vem, passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização do horário noturno diferenciado, para o qual o cliente pode solicitar um limite menor para suas transações.

Normalmente, o horário da noite é entre 20h e 6h, mas os bancos poderão oferecer aos clientes a possibilidade de mudá-lo para entre 22h e 6h. E ainda haverá um aumento do valor limite para retirada de dinheiro pelo PIX Saque e pelo PIX Troco. O limite durante o dia passa de R$ 500 para R$ 3 mil. Durante a noite, muda de R$ 100 para R$ 1 mil.

Economista, Valfredo de Farias diz que as mudanças na modalidade de pagamento instantâneo serão “muito boas” para a economia. “O PIX já revolucionou a sociedade, hoje até camelô de ônibus aceita esse tipo de pagamento, então é um negócio excelente para a sociedade essa parte da transferência.

Já os outros PIX vão destravar problemas crônicos que o comércio tem, principalmente na questão de troco. De maneira geral, isso deve tirar mais dinheiro físico de circulação, que é outra coisa boa, passar mais para o mundo eletrônico e digital. Isso já acontece em muitos países, principalmente na China.

Cada dia que passa tem menos dinheiro físico circulando e, com essas duas novidades, a tendência também vai ser essa”, declara. Mesmo sem o dinheiro físico na carteira ou no bolso, no entanto, os consumidores não podem descuidar, de acordo com o especialista, já que o PIX também trouxe facilidade para golpes digitais.

Proprietária de uma loja que fica no centro comercial de Belém, Ermita Farias conta que aderiu ao PIX desde que foi lançado e isso ajudou muito no negócio, pois a modalidade é positiva tanto para os vendedores como para os consumidores, evitando o pagamento de taxas da máquina de cartão, por exemplo.

“Todas as maquininhas têm acréscimo. Se antes precisávamos pagar R$ 50, hoje já não tem esse gasto, e o dinheiro cai na hora. Também é bom para os compradores, que preferem o PIX, por ser mais fácil”, comenta. O aumento do limite de transferência vai ser positivo para a empresária, assim como do PIX Saque e PIX Troco. “Essas mudanças vão ajudar muito. Aqui trabalhamos muito com isso, às vezes não temos troco na hora, aí eu passo pelo PIX para o meu cliente o restante que falta”.

Confira as novas regras do PIX:

Limite

Bancos não são mais obrigados a impor limite de valor por transação, mas apenas a determinar um limite por período de tempo. Assim, quem tem o valor diário de R$ 3 mil, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação.

Horário noturno

Passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização do horário noturno diferenciado, para o qual o cliente pode solicitar um limite menor para suas transações. Normalmente, o horário noturno é entre 20h e 6h, mas os bancos poderão oferecer aos clientes a possibilidade de mudá-lo para entre 22h e 6h.

PIX Saque e PIX Troco

Houve aumento do valor limite para retirada de dinheiro pelo PIX Saque e pelo PIX Troco. O limite durante o dia passa de R$ 500 para R$ 3 mil. Durante a noite, passa de R$ 100 para R$ 1 mil.

