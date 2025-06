Aluna de 12 anos tenta envenenar bebedouro de escola para contaminar desafetos

Foto:Reprodução | Uma aluna de 12 anos é suspeita de tentar envenenar colegas ao planejar colocar uma substância no bebedouro de uma escola estadual no município de Vera (486 km de Cuiabá). O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (13).

Segundo o boletim de ocorrência, a coordenação pedagógica da escola acionou a Polícia Militar após tomar conhecimento da denúncia.

Uma estudante do 7º ano relatou que a colega teria levado para a escola uma seringa contendo um líquido roxo, supostamente com a intenção de contaminar o bebedouro da unidade escolar. O objetivo, conforme o relato, seria atingir dois colegas com quem a aluna teria desentendimentos pessoais.

A direção da escola acionou o Conselho Tutelar e tentou contato com os responsáveis legais da aluna suspeita. Enquanto aguardavam, a irmã da estudante permaneceu com ela na instituição por um tempo.

Durante a conversa com os gestores, a menina inicialmente negou a acusação, mas acabou entrando em contradição e confessou que pretendia usar o conteúdo da seringa, alegando que se tratava de veneno.

Outras alunas confirmaram à equipe da escola que viram a colega em posse da seringa com o líquido de cor roxa. Apesar das informações, o material citado – tanto a seringa quanto o líquido – não foi localizado até o momento. A suspeita disse não saber onde está o objeto.

Como medida de precaução, a escola realizou a higienização do bebedouro para garantir a segurança dos demais estudantes.

A menina foi levada até a delegacia de Vera acompanhada pelo Conselho Tutelar, que também acompanhou todo o procedimento, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: olhardireto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2025/07:11:28

