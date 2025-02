Aluna de 8 anos é morta a facadas por professora em escola

Foto: Reprodução | Durante depoimento, a mulher confessou o crime para as autoridades, relatando que escolheu a criança aleatoriamente e planejava retirar a própria vida após o ataque.

Uma aluna de 8 anos foi morta a facadas por uma professora em uma escola na Coreia do Sul. O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro em um colégio na cidade de Daejeon, a cerca de 140 km de Seul.

Os bombeiros relataram que amenina foi encontrada com cortes no rosto e no pescoço dentro da escola, ao lado da professora. A aluna chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu.

A professora também foi encaminhada ao hospital, pois apresentava ferimentos. As autoridades acreditam que ela tenha se cortado após atacar a aluna.

Durante depoimento, a mulher confessou o crime para as autoridades, relatando que escolheu a criança aleatoriamente e planejava retirar a própria vida após o ataque.

O Departamento de Educação da Coreia do Sul revelou que a professora havia solicitado uma licença para se afastar do trabalhoem 2024 devido a problemas de saúde mental, especificamente depressão. Segundo a agência estatal Yonhap, ela havia retornado ao trabalho recentemente, após um período de seis meses de licença.

Nos dias que antecederam o crime, a professora exibiu comportamentos violentos no ambiente escolar. Ela chegou a agredir um colega de trabalho, o que levou à sua remoção das salas de aula. Apesar disso, ela continuou a desempenhar funções administrativas sob a supervisão da direção da escola.

O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, expressou profundo pesar pelo ocorrido e ordenou que as autoridades, com o Ministério da Educação, realizassem uma investigação aprofundada sobre o caso.

Fonte: g1

