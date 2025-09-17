Alunas trocam chutes e puxões de cabelo em escola no MT; veja vídeo

A confusão ocorreu nessa terça-feira (16), em Primavera do Leste | Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre alunas da Escola Estadual Maria Sebastiana de Souza, em Primavera do Leste (234 km de Cuiabá). A confusão ocorreu nessa terça-feira (16).

No vídeo, as adolescentes aparecem rolando no chão trocando puxões de cabelo e chutes. Enquanto as meninas trocam agressões, alguns estudantes entram na confusão e tentam separar as duas.

A mãe de uma das adolescentes registrou um boletim de ocorrência. Segundo ela, a filha apresentava arranhões decorrentes da briga.

O caso foi registrado como injúria, difamação e lesão corporal. Não há informações sobre o que teria motivado a briga.

Por meio de nota, a Secretária de Educação (Seduc) informou que assim que foi informada sobre o caso acinou a equipe gestora e psicossocial da Diretoria Regional de Educação (DRE) para prestar atendimento aos envolvidos. A Seduc também afirmou que tomou todas as medidas disciplinares cabíveis.

NOTA

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) informa que, tão logo foi informada sobre o caso de agressão envolvendo estudantes da Escola Estadual Maria Sebastiana de Souza, em Primavera do Leste, determinou a equipe gestora e psicossocial da Diretoria Regional de Educação (DRE) que prestasse atendimento aos envolvidos, com objetivo de oferecer acolhimento e suporte necessário.

A Seduc tomou as medidas disciplinares cabíveis, conforme as normas do Regimento Escolar, com providências firmes para que situação como esta não se repita, aplicando punições dentro do que permite a legislação.

Veja vídeo:

