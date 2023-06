Aluno autista de 13 anos tem crise em escola e é agredido com socos por professor

Menino autista leva soco de professor após surto em escola (Reprodução / PC)

Professor, em depoimento, afirmou que foi a forma que encontrou para conter o aluno que apresentava risco aos colegas de turma

Um menino autista de 13 anos foi agredido a socos pelo professor, dentro da sala de aula, após entrar em crise e jogar carteiras contra outra professora e os colegas de turma. O caso ocorreu em uma escola estadual de Cuiabá-MT, na manhã da última quinta-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram que o professor foi chamado para conter o estudante, que aparentava agressividade. O professor, então, desferiu socos no rosto do menino, após tentar segurá-lo. O aluno precisou ser levado de imediato para os cuidados médicos devidos.

O professor, em depoimento, relatou que agrediu o aluno por ele representar risco à integridade física dos outros estudantes ali presentes. O docente foi liberado logo em seguida, mas está sob investigação da PC.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) afirmou que o estudante teve uma crise de ansiedade e precisou ser segurado por um professor. O docente foi afastado de suas funções para apuração do caso e a Diretoria Regional de Educação informou que tomou todas as providências para apurar os fatos.

Fonte: Carolina Mota e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2023/16:23:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...