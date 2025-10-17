Vídeo: Aluno de 10 anos é agredido dentro de escola em Pacajá (PA)

Foto: Reprodução | O agressor empurra, chuta e ainda desfere socos na região do estômago da vítima.

Uma agressão dentro de uma escola municipal em Pacajá, deixou uma família revoltada. Um vídeo mostra um aluno de 10 anos sendo agredido por outro estudante, cinco anos mais velho. O caso foi denunciado à polícia, ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar.

A gravação feita por um dos estudantes tem pouco mais de um minuto. Nas imagens, é possível ver um adolescente de 15 anos agredindo um colega cinco anos mais novo. O agressor empurra, chuta e ainda desfere socos na região do estômago da vítima.

O caso de agressão foi registrado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlia Gonçalves Passarinho, localizada no município de Pacajá, sudoeste paraense. Nossa equipe de reportagem conseguiu contato com a mãe que contou como ficou sabendo que o filho havia sido agredido dentro da instituição.

Segundo a mãe, além da agressão, anteriormente o filho já havia sido ameaçado dentro da escola. Assim que soube do caso, a família procurou a direção para relatar o ocorrido, a agressão havia sido filmada e compartilhada em um grupo fechado de estudantes. Em seguida, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Pacajá.

A família informou que a vítima estuda na escola há cerca de um ano e atualmente cursa o 4º ano do ensino fundamental. Já o adolescente envolvido na agressão está no 7º ano. Fabrícia contou ainda que o menino, de 10 anos, reclamava de dores na região do estômago, por isso fez exames de corpo de delito.

VEJA VÍDEO:

