Aluno é esfaqueado em frente de escola e fica em estado grave

Aluno é esfaqueado na frente de escola e fica em estado gravea (Foto/Metrópoles)

Adolescente foi hospitalizado em estado grave e precisou de transfusão de sangue antes de passar por cirurgia. Suspeitos fugiram e não foram localizados.

Um aluno do Centro de Ensino Fundamental (CEF) Zilda Arns, no Itapoã, Distrito Federal, foi esfaqueado na frente da instituição escolar nessa quinta-feira (29). A vítima, um adolescente de 15 anos, foi abordado do lado de fora do colégio por pessoas que chegaram em um carro. Ao perceber a ação, o jovem tentou correr para dentro do colégio, mas acabou sendo esfaqueado nas costas.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que o crime ocorreu por volta das 18h30. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia de Paranoá como tentativa de homicídio. Câmeras de segurança do centro de ensino registraram a ação.

Os investigadores do caso conseguiram identificar os agressores, mas eles fugiram e ainda não foram localizados.

O adolescente foi levado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para o Hospital da Região Leste (HRL), também em Paranoá. A vítima ficou em estado grave e necessitou de uma transfusão de sangue antes de passar por uma cirurgia.

Segundo o Metrópoles, a Secretaria de Educação (SEEDF) informou que a equipe gestora do CEF Zilda Arns confirmou o caso e disse que o colégio é vigilado 24 horas por dia.“Diante da agressão ocorrida, a gestão da escola acionou imediatamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para prestarem os primeiros-socorros à vítima”, respondeu a pasta.

O órgão público reforçou que “repudia qualquer forma de violência, dentro ou fora da escola”, e destaca “o compromisso e o empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o [de prestar] suporte aos envolvidos, para garantir a segurança e a integridade da comunidade escolar”.

Fonte: Metrópoles

