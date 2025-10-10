Aluno é flagrado com cigarro semelhante à maconha em escola estadual de Santarém; caso foi registrado na Polícia Civil

16ª Seccional de Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (9).

Um aluno menor de idade foi flagrado com um cigarro semelhante à maconha dentro da Escola Estadual Felisbelo Jaguar Sussuarana, no bairro Aldeia, em Santarém, oeste do Pará, na tarde de quinta-feira (9). O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares que atuam na Operação “Escola Segur” estavam de serviço na unidade por volta das 14h, quando observaram que um aluno havia saído da escola logo após o horário de entrada. Ele foi até uma residência em frente ao colégio, conhecida por ser ponto suspeito de venda de drogas, e retornou cerca de 15 minutos depois, acompanhado de outro estudante.

A direção foi informada e os dois alunos foram conduzidos à sala da diretoria. Durante revista, um dos estudantes apresentou um cigarro de maconha, além de um dichavador, um isqueiro e um pequeno pacote de papel seda. O jovem informou que teria comprado o cigarro de outro aluno da escola.

Os três envolvidos foram encaminhados à delegacia, acompanhados da direção e dos policiais do 3º BPM. Nenhum outro material ilícito foi encontrado e, após os procedimentos de registro, todos foram liberados.

Ao g1, o assessor de Segurança e Proteção Escolar das Regional de Santarém, coronel da PM Wagner Almeida, informou que está acompanhando o caso e que já foi agendada uma palestra preventiva sobre drogas e violência escolar, na próxima terça-feira (14), na Escola Felisbelo Jaguar Sussuarana.

A ação faz parte de um cronograma do programa Escola Segura e também será levada, nesta sexta-feira (10), à Escola Estadual São José, localizada na BR-163, km 19, na zona rural de Santarém.

O g1 também solicitou nota de posicionamento da Seduc e aguarda retorno.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/10:10:52

