Alunos de 11 e 12 anos ameaçam torturar e sequestrar professora; no MT

Foto: Reprodução | Professora que atua na Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto, em Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), denunciou uma série de ameaças que sofreu por parte dos alunos, em um grupo de WhatsApp, na quinta-feira 21 de agosto de 2025.

Nesse grupo, formado por estudantes de 11 e 12 anos do ensino fundamental, eles demonstraram descontentamento com as cobranças da professora diante do conteúdo abordado na sala de aula, bem como a cobrança pelas atividades produzidas.

Eles começaram a discutir forma de retalhação contra a educadora. Na conversa, os menores citaram sequestrar a professora, que depois arrancariam seus olhos e até a sua pele.

O episódio, que já foi divulgado na imprensa da região, foi citado ainda pelo deputado estadual Thiago Silva (União Brasil) durante discurso na tribuna, nesta quarta-feira (27).

A reportagem em contato com a Secretária de Estado de Educação, que informou que está tomando as medidas cabíeis, assim como o acolhimento e apoio psicossocial da servidora.

Veja nota na íntegra:

Sobre ameaça contra uma professora da Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto, a Diretoria Regional de Educação de Confresa informa que tomou, imediatamente, todas as medidas cabíveis, como acolhimento e apoio psicossocial da servidora, comunicação ao Conselho Tutelar e às autoridades competentes. A gestão e equipe psicossocial da escola permanecem acompanhando o caso, com foco na prevenção, fortalecimento das relações interpessoais e na preservação da integridade de todos os membros da comunidade escolar. Outro estudante cita que colocaria laxante e até veneno na água dela. O caso chama atenção diante dos casos de violências dentro das escolas de Mato Grosso. A professora registrou um boletim de ocorrência.

