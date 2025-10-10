Alunos do IFPA de Marabá vivenciam aprendizado na Serra das Andorinhas

Foto: Reprodução | Visita de alunos da 2ª série do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal do Pará (IFPA), de Marabá, buscou novos conhecimentos sobre manejo ambiental

Um dia inteiro de aprendizado, entusiasmo e contato direto com a natureza, na quinta-feira (9), marcou a visita dos alunos da 2ª série do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Rural de Marabá, à base da Gerência da Região Administrativa do Araguaia do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em São Geraldo do Araguaia.

A atividade, que também incluiu uma trilha até a Cachoeira Quarta Queda, no Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, teve como objetivo aproximar os estudantes das ações de conservação e manejo ambiental desenvolvidas na região.

A visita foi recebida com alegria pela equipe do Ideflor-Bio e pelos condutores de trilhas da Associação do Grupo de Agentes de Condutores Ambientais Voluntários (GAAV), que animaram o início da programação com seu tradicional grito de guerra.

O clima de entusiasmo contagiou os visitantes e deu o tom da jornada que uniu educação ambiental, turismo e vivência prática em uma das áreas mais belas e preservadas do sudeste paraense.

“Nós trabalhamos com alegria e muita energia nas trilhas. Nosso grito de guerra é uma forma de celebrar a natureza e contagiar o grupo para viver a experiência por completo.

A cada passo, o visitante sente a força da serra e entende o valor de estar em um lugar como esse”, disse Hilva Liar, presidente da GAAV, durante a recepção dos estudantes, acompanhada de palmas e vozes que ecoaram o vibrante refrão: “Serra! Serra! Serra!”.

Aprendizagem – Durante a visita, os alunos puderam conhecer a estrutura da base do Ideflor-Bio, que abriga o Memorial Fotográfico da Serra das Andorinhas, onde estão informações sobre a fauna, flora e o trabalho de conservação desenvolvido na região.

A gerente da Região Administrativa do Araguaia, Laís Mercedes, destacou a importância de ações como essa para fortalecer o vínculo entre a juventude e as unidades de conservação. “É um momento maravilhoso, de troca e aprendizado.

Aqui, os estudantes aprendem sobre a biodiversidade, a Serra das Andorinhas, as unidades de conservação e, mais do que isso, vivenciam tudo isso de perto. Estamos sempre de portas abertas para receber escolas e grupos que queiram conhecer nosso trabalho e nossas belezas naturais”, afirmou.

O Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas é um dos patrimônios naturais mais importantes do sudeste paraense, conhecido por suas formações rochosas, pinturas rupestres e pela exuberância de suas cachoeiras e trilhas.

A visita guiada à Quarta Queda foi um dos pontos altos da programação, proporcionando aos jovens uma “aula prática” sobre ecossistemas, geodiversidade e a importância da conservação ambiental.

Experiência na Prática – Para o professor Claudionísio Araújo, do IFPA – Campus Rural de Marabá, a experiência teve caráter formativo e inspirador. “Foi uma vivência muito interessante, com muita informação sobre biodiversidade e conservação.

Os alunos puderam aprender com o conteúdo exposto na base e agora têm a oportunidade de ver de perto o que estudam em sala de aula. É um aprendizado que fica na memória”, ressaltou o educador.

Os estudantes também compartilharam o encantamento com a experiência. Uma delas destacou o interesse em conhecer novas paisagens e aprender sobre a região. “Achei a visita muito interessante e estou ansiosa para conhecer a cachoeira.

É uma oportunidade incrível para entender mais sobre o meio ambiente e a cultura local”, disse. Já Ana Paula, colega de turma, completou: “É uma vivência diferente da nossa realidade, e com certeza vamos levar daqui muitas memórias e aprendizados.”

O sentimento coletivo ao final do percurso foi de gratidão e entusiasmo. A equipe do Ideflor-Bio celebrou o sucesso da atividade e reforçou o compromisso com a educação ambiental e a valorização do patrimônio natural.

“Foi um prazer receber essa turma animada do IFPA – Campus Marabá! Momentos como esse fortalecem o vínculo entre a sociedade e as unidades de conservação, mostrando que proteger a natureza também é um ato de aprendizado e cidadania”, concluiu Laís Mercedes.

