Alunos montam ‘motel’ e simulam atos sexuais em gincana escolar; Veja vídeo

Foto: Reprodução | Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alunos do Centro de Ensino Acrísio Figueiredo, em São João Batista/MA, simulando cenas de atos sexuais durante uma gincana escolar. A encenação ocorreu em uma tenda montada no pátio, que representava um motel. As imagens geraram críticas e levaram a direção a pedir desculpas à comunidade no sábado (27). O vídeo também mostra alunos dançando de forma erótica durante a atividade, que deveria ser acompanhada por professores. Segundo a escola, a Gincana Interclasses é realizada há quatro anos e tem caráter cultural e educativo.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) disse que uma turma trocou, sem autorização, uma música prevista no repertório. A secretaria não explicou quem autorizou a montagem da tenda nem por que os professores não interromperam a apresentação.

A Seduc classificou o episódio como isolado, repudiou a exposição dos estudantes nas redes sociais e afirmou que a divulgação das imagens afetou o bem-estar dos adolescentes. Leia mais abaixo a nota na íntegra.

A gestora regional de educação, Maria da Purificação Nunes Costa Soares, afirmou em nota que a atividade foi inadequada e não estava prevista no plano de ação da escola. Ela disse ainda que a situação expôs falhas na gestão e no acompanhamento docente. A gestora prometeu apurar responsabilidades e adotar medidas para evitar novos casos.

O que diz a Secretaria de Estado da Educação?

“A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informa que a Gincana Interclasses do Centro de Ensino Acrísio Figueiredo, em São João Batista, é uma atividade prevista no Plano Anual da escola há quatro anos. O evento, que tem foco no desenvolvimento artístico, cultural, esportivo e solidário, tem seu planejamento, incluindo as músicas, previamente aprovado com professores e gestão.

A Seduc esclarece que uma turma substituiu sem autorização uma música do repertório combinado, sem aviso prévio. A direção reconheceu o fato, pediu desculpas à comunidade e destacou o caráter isolado da ocorrência, prestando solidariedade aos alunos expostos indevidamente em redes, com impactos em seu bem-estar.

A Secretaria reafirma apoio às iniciativas pedagógicas, repudia a exposição indevida de estudantes e mantém seu compromisso com um ensino de qualidade e com a formação integral dos maranhenses”.

