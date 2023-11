AM: homem é preso suspeito de matar ex-namorada grávida porque não queria ter filho negro

Karine Sevalho Lima (à esquerda) e Victor de Souza Rocha (Crédito: Divulgação )

A Polícia Civil prendeu preventivamente Victor de Souza Rocha, de 21 anos, sob suspeita de ter matado a ex-namorada Karine Sevalho Lima, 19, que estava grávida de sete meses. De acordo com a corporação, a motivação do crime seria porque ele queria ter um filho negro. O caso ocorreu em Manaus, Amazonas.

O que aconteceu:

A Polícia Civil informou que os dois estavam juntos quando descobriram a gestação. A partir desse momento, Victor passou a importunar Karine para que realizasse um aborto;

Como a jovem era negra, o suspeito teria relatado a amigos que não queria ter um filho com características negras;

“No dia do crime, Karine teria ido encontro ao Victor, para informar que sua família tinha conhecimento de que ele seria o genitor do bebê e afirmar que não iria realizar o aborto. As investigações apontam que, neste momento, eles tiveram um desentendimento em razão do autor não ter aceitado o posicionamento da vítima, o que o levou a tirar a vida da gestante”, afirmou o delegado Ricardo Cunha, responsável pelo caso;

O corpo de Karine foi encontrado no dia 22 de maio de 2022, com o rosto desfigurado e marcas de perfuração pelo corpo;

Na terça-feira, agentes da DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros) localizaram Victor na comunidade Monte Sinai, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, e deram cumprimento ao mandado de prisão. Ele pode responder pelo crime de homicídio qualificado.

Fonte: POR REDAÇÃO / Jornal Folha do Progresso em 22/11/2023/14:58:27

