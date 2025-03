Amado Batista se casa com noiva 51 anos mais nova

(Foto: Reprodução) – Amado Batista e Calita Franciele oficializaram a união no civil Reprodução/Instagram/@calitafransouza

Casal oficializou união no civil e irá realizar festa em fazenda de R$ 350 milhões do cantor no sábado (15)

O cantor Amado Batista, de 74 anos, celebrou sua união civil com a miss Calita Franciele, de 23 anos, na última quinta-feira (13). A cerimônia intimista ocorreu no Cartório de 2º Ofício de Água Boa, no Mato Grosso, e foi restrita a familiares e padrinhos do casal.

Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou a preparação para o evento, incluindo vídeos em que aparece arrumando o cabelo e fazendo a maquiagem. Ela também mostrou registros da sessão de fotos que realizou e de um brinde com a mãe.

Em um vídeo, também é possível ver o momento em que a Miss Universe Mato Grosso e o cantor trocaram as alianças e assinaram os documentos, oficializando o casamento.

Para a ocasião especial, Calita usou um vestido branco de um ombro só, com manga longa e uma fenda na perna. Ela completou o visual com uma sandália branca e um buquê de rosas na mesma cor. Já Amado Batista escolheu um estilo mais discreto, com calça escura e uma camisa de botão também branca.

A união no civil acontece dois dias antes da grande festa planejada pelos pombinhos. A celebração será no próximo sábado (15), às 16h30, na Fazenda AB, uma das propriedades do cantor, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O lugar tem 35 mil hectares e é avaliado em R$ 350 milhões.

Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde junho de 2024, mas a relação só se tornou pública no final do ano. O casal costuma ser alvo de críticas nas redes sociais, em razão da diferença de 51 anos entre eles.

Em razão disso, a Miss Universe Mato Grosso tranca frequentemente os comentários de suas publicações para evitar ler “maldades”.

Fonte: Plantão 24horas News – Jornalista Queiroz Filho e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/16:04:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...