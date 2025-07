Amado Batista se pronuncia sobre término e desabafa: “Envergonhado”

(Foto: Reprodução) – O cantor Amado Batista falou sobre relação com a modelo Cálita Franciele e disse que casal é alvo de mentiras: “Querem estragar tudo”

O cantor Amado Batista reagiu e decidiu abrir o jogo sobre os rumores envolvendo sua relação com a modelo Cálita Franciele. Os dois se casaram em março deste ano em uma cerimônia intimista, mas boatos de que teriam se separado começaram a circular após declarações do artista viralizarem. Nas redes sociais, o famoso negou problemas e disse estar “envergonhado” com mentiras.

Em um vídeo nos stories do Instagram, ele chamou os seguidores de “fofoqueiros” e disse que o casal é alvo de inverdades. “Olá seus fofoqueiros, deviam ter vergonha na cara de estar inventando tanta mentira sobre mim e minha mulher. Não tem nada com a gente, tudo maravilhoso, vocês querem estragar tudo”, criticou Amado Batista.

Traição?

Na sequência, o cantor disse que não houve traição de nenhum dos lados. “Nós não temos motivos e nem temos cara para trair um ao outro porque a gente se gosta, se ama e ela é uma pessoa maravilhosa, não merecia isso de ninguém, principalmente de mim”, continuou o cantor.

Amado Batista ainda explicou sobre as frases ditas durante seus shows. Em vídeos que viralizaram ele chegou a dizer que estava “sozinho de novo” e que a vida de solteiro é “melhor”. “Como ela mesma disse, tô fazendo um show, é preciso ter interação com o público, brincar com as pessoas”, começou.

“Faço isso há 50 anos. Não tem nada a ver, é brincadeira de show. Ali não é o homem falando aquelas coisas, é o artista que está se divertindo com as pessoas. Nunca viram meu show na vida, e quando veem alguma coisa que pra vocês é notícia, aí começa esse tipo de coisa. Estou envergonhado com o que estão tentando fazer”, encerrou o artista.

Viralizou

Vídeos com declarações inusitadas de Amado Batista em shows chamaram atenção do público nesta semana e geraram especulações. Durante uma apresentação na noite de quarta-feira (25/6) no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE), ele falou sobre a vida de solteiro e se enganar no amor.

“Fiquei solteiro. Sozinho de novo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que vida de casado. Não sei. Quem está apaixonado, não vai concordar com isso”, declarou o cantor. “Não sou de ficar, sou de namorar. Se não for por amor, eu não fico. Vocês ficam? Claro que não”, enfatizou na sequência.

Em outro momento da apresentação, ele ainda refletiu: “Quando falta amor, falta tudo. Somos movidos a amor. (…) O amor está na gente independente de idade, cor, condição social. Isso é maravilhoso”.

