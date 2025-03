Amante é condenado a 25 anos de prisão por atropelar e matar mulher no MT

Katiane Rosa de Porciuncula, de 38 anos, foi atropelada e morta por Douglas Souza Pacheco, em 2022 — Foto: Reprodução

Katiane Rosa de Porciuncula, de 38 anos, estava em uma moto quando foi atropelada pela caminhonete de Douglas, no dia 3 de novembro de 2022.

O Tribunal do Júri condenou Douglas Souza Pacheco a 25 anos de prisão em regime fechado por ter atropelado e matado Katiane Rosa de Porciuncula, de 38 anos, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, em novembro de 2022. O julgamento ocorreu na terça-feira (11) e teve a decisão publicada nesta quinta-feira (13), pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).

Investigações na época, apontava Katiane como esposa de Douglas, mas segundo a promotora de Justiça Ana Flavia de Assis Ribeiro, eles eram amantes.

O Conselho reconheceu que o crime de feminicídio foi praticado por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com o MPMT, o crime foi praticado por ciúmes e no ambiente da violência doméstica, já que o réu era companheiro da vítima há mais de cinco anos.

Relembre o caso

Katiane estava em uma moto no Anel Viário Conrado Sales de Brito quando foi atropelada pela caminhonete de Douglas, no dia 3 de novembro de 2022. Após o crime, ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Testemunhas relataram à polícia que viram o veículo empurrando a moto pela via pública depois de atingi-la. Segundo a polícia, a caminhonete também havia sido vista rondando a residência da vítima, antes do crime.

Dias depois do atropelamento, os policiais de Mato Grosso receberam a informação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul de que Douglas entrou em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Campo Grande e, bastante alterado, confessou ter atropelado Katiane, de propósito. Ele tinha uma arma com ele e, por isso, foi preso em flagrante.

Já em Sonora (MS), cidade na divisa entre os dois estados, um amigo de Douglas foi ouvido pela Polícia Civil e afirmou que emprestou a caminhonete para ele no dia do atropelamento. Conforme a polícia, ele declarou ainda que recebeu o veículo de volta, na madrugada do dia seguinte, com uma batida e vestígios de sangue. Ao questionar sobre o que teria acontecido, Douglas disse que atropelou um animal.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/15:47:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...