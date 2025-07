Amante morre durante encontro amoroso e homem joga corpo em vala de rodovia em MS

A vítima, Raquel Perciliano, de 59 anos | Foto: Reprodução

O caso foi registrado inicialmente como ocultação de cadáver e morte por causa indeterminada.

Homem de 48 anos jogou o corpo da amante em uma valeta após ela sofrer um infarto durante relação sexual. A vítima, Raquel Perciliano, de 59 anos, foi encontrada na madrugada de domingo (27), em uma área de mata, próxima a um córrego, fora da zona urbana de Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande.

O caso ganhou novos desdobramentos após o homem se apresentar espontaneamente à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira. Em depoimento, ele contou que mantinha um relacionamento extraconjugal com Raquel e que os dois estavam juntos quando ela passou mal. Afirmou que, ao perceber que ela havia morrido, ficou assustado e decidiu abandonar o corpo no local. “Negou qualquer agressão ou queda em vida, não teve discussão, nada”, afirmou o delegado Gabriel Desterro, responsável pela investigação.

O caso foi registrado inicialmente como ocultação de cadáver e morte por causa indeterminada. No entanto, uma lesão identificada no corpo pode ter ocorrido ainda em vida, o que levanta dúvidas sobre a versão do suspeito.

“De acordo com o perito médico legista, a lesão teria sido produzida ainda em vida, o que, em tese, vai de encontro à narrativa que ele expôs. Assim, será acrescentada à investigação a hipótese de homicídio culposo como uma das linhas investigativas”, explicou o delegado, acrescentando que novas testemunhas serão ouvidas.

Apesar do detalhe da lesão, a causa da morte foi confirmada como infarto. “Disse que tinha elementos que confirmam essa parte do relato”, concluiu Desterro, com base no parecer do médico legista.

A Polícia Civil aguarda os laudos oficiais do Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e do local onde o corpo foi encontrado.

Desaparecida desde sexta-feira — O Campo Grande News conversou com uma das filhas de Raquel, que preferiu não se identificar. Ela contou que a mãe estava desaparecida desde o meio-dia da última sexta-feira. “Ficamos preocupados porque ela não era de sumir. Meu primo tem um conhecido na delegacia e ligou para ele contando”, relatou.

Questionada sobre o que poderia ter acontecido, a filha disse não ter certeza. “Ninguém sabe, cada um conta uma história diferente, só vou saber mesmo o que aconteceu quando eu for na delegacia”, afirmou.

Raquel Perciliano foi sepultada às 8h desta segunda-feira no Cemitério Municipal de Terenos.

Fonte: Campo Grande News/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/10:59:06

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

