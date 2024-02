Amazonas: rios enchem menos do que em 2023, ano de seca histórica

(Foto: Reprodução / BNC Amazonas)- Rio Negro, por exemplo, está 1,38 m abaixo do mesmo período de 2023, que registrou a maior seca da história em mais de 120 anos.

A subida dos rios no Amazonas, neste momento, emite sinais de alerta e preocupação. O motivo da apreensão é que a cheia está abaixo dos níveis registrados em 2023, o ano que registrou calor extremo e a maior seca em 120 anos de medição do rio Negro, que banha Manaus.

A razão dessa preocupação está na perda de força da subida dos principais rios. Por exemplo, Amazonas, Solimões e Madeira.

O rio Negro, igualmente. Sobe menos de 5 centímetros a cada 24 horas nos últimos dias. Na sexta (16), apenas 3 cm, deixando sua cota em 21,8 metros acima do nível do mar.

Isso significa que o Negro está cerca de 1,5 metro abaixo da cota nesse período do ano passado, que já foi de vazante recorde. Em 2023, portanto, a essa altura do ano, o rio estava com 23,1 metros de cheia.

Quando a comparação do nível do rio é esticada para os últimos cinco anos, a preocupação aumenta.

Veja os dados

Cota do rio Negro em 16 de fevereiro dos últimos cinco anos

2020 – 24,58 m

2021 – 25,35 m

2022 – 23,92 m

2023 – 23,18 m

2024 – 21,80 m

RIO AMAZONAS

O rio Amazonas, que é formado pelo humor das águas de seus grandes tributários, rios Negro, Madeira e Solimões, também registra cota preocupante.

Ontem, o maior rio do mundo amanheceu com cota de 8,46 metros. No mesmo dia do ano passado, a marca foi de 9,81 metros.

Isso significa dizer que, em relação a 2023, o rio Amazonas está com nível 1,35 metros a menos.

Na logística, o Amazonas é o rio mais importante para a economia do estado. Por ele, entram os navios com insumos para as fábricas do polo industrial da Zona Franca de Manaus (ZFM) e saem balsas com produtos acabados para o mercado nacional.

RIO SOLIMÕES

Para piorar, as águas que vêm do rio Solimões para encontrar com o Negro e formar o rio Amazonas não trazem notícias boas.

Em sua cabeceira, o Solimões já vem registrando movimentos de vazante. Isso vem ocorrendo há cerca de 30 dias.

Como o fundo da bacia reflete o que aconteceu na borda da bacia amazônica, o que vem acontecendo agora pode ser o começo do pior.

