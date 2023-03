Amazonense de 25 anos é assassinada com vários tiros no Crepurizão região garimpeira de Itaituba

Vítima correu ferida e caiu morta em uma residência. (Foto: Reprodução).

Homicídio ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira (31), na Comunidade de Crepurizão. A vítima era natural de Manaus. O suspeito do crime ainda não foi localizado.

Uma jovem de 25 anos, identificada como Aline Fernandes de Lima, natural de Manaus (AM), foi morta a tiros na Comunidade de Crepurizão, região garimpeira de Itaituba, no Sudoeste do Pará. O homicídio foi registrado por volta das 2h30 da madrugada desta sexta-feira (31).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava às proximidades de um bar quando foi surpreendida com os tiros. Ela foi encontrada caída ao solo e sem vida. No local, testemunhas informaram que ela foi surpreendida por um indivíduo que estava vestido com roupa escura de manga longa e usando uma peruca, quando estava retornando para a vila onde residia com a sua companheira.

Ainda de acordo com informações, já ferida, a vítima tentou correr para pedir socorro, mas não resistiu e veio a óbito, caindo nos fundos de uma residência. O envolvido no fato evadiu-se do local, tomando rumo ignorado e deixando para trás apenas uma peruca, que foi recolhida pela polícia.

A área do crime foi isolada, e testemunhas compareceram ao 107° Posto Policial Destacado (107° PPD) para prestarem esclarecimentos. O fato foi comunicado ao delegado de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Itaituba.

Fonte: Portal Plantão 24horas News

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/03/2023/06:54:06

