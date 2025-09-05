Amazonense desaparecida é encontrada presa por tráfico de drogas no Japão

Jovem foi vista pela última vez em São Paulo — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Antes da confirmação da prisão, Aylah foi dada como desaparecida pela família, que chegou a registrar boletim de ocorrência no Brasil.

A amazonense Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira, de 19 anos, foi presa por tráfico de drogas na província de Osaka, no Japão. A jovem estava desaparecida desde 19 de agosto, quando foi vista pela última vez ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Na ocasião, o caso foi registrado na polícia como desaparecimento.

A confirmação do paradeiro de Aylah foi feita pela família nas redes sociais na noite de terça-feira (2). Segundo o comunicado, o advogado da jovem entrou em contato com os parentes, confirmou a prisão e autorizou a divulgação das informações. “A Sra. Aylah encontra-se detida em uma delegacia na província de Osaka, Japão, em razão de tentativa de entrada no país portando substâncias ilícitas. Informamos, ainda, que ela foi internada em uma unidade hospitalar e, no momento, encontra-se em bom estado de saúde”, diz o trecho divulgado pela família. A mãe da jovem também publicou uma foto nas redes sociais e escreveu: “O pesadelo do desaparecimento passou”. A prisão ocorreu há cerca de três semanas e foi divulgada por uma emissora de TV japonesa. Aylah foi abordada por agentes da alfândega no aeroporto. A mala dela foi inspecionada, mas nada foi encontrado. Um teste, no entanto, apontou vestígios de cocaína. Durante a revista pessoal, uma agente notou um volume incomum no sutiã da jovem. Ao ser questionada, Aylah disse que se tratava de enchimento estético. Ela também relatou estar passando mal por causa do calor e foi levada a um hospital. Lá, os agentes realizaram nova inspeção e encontraram cocaína líquida escondida em embalagens plásticas dentro do sutiã. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil em Nagoia. Desaparecimento da jovem Aylah estava desaparecida desde o dia 19 de agosto, quando disse à família que havia desembarcado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Após esse contato, os familiares não tiveram mais notícias da jovem e três dias depois registraram um boletim de ocorrência em Marabá, no Pará. Como a jovem é natural do Amazonas, o caso foi transferido pela Polícia Interestadual (Polinter) do Pará para a Polícia Civil do estado. No entanto, ao ser questionada pela reportagem, a corporação informou que a investigação estava sob responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo, já que esse foi o último estado onde Aylah foi vista.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/07:18:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...