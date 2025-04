Amazônia em Movimento: festival itinerante chega a Marabá para celebrar a diversidade cultural da região

Projeto realizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), promove imersão na cultura amazônica com apresentações musicais, gastronomia e expressões artísticas locais

A riqueza da cultura amazônica ganha novos palcos com o Festival Amazônia em Movimento, uma iniciativa do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), que levará um circuito cultural para sete cidades do Pará. A primeira parada será em Belém, entre os dias 22 e 26 de abril. Na sequência Marabá, de 6 a 10 de maio. Em seguida, Curionópolis, Parauapebas, Ourilândia do Norte, Paragominas e Ananindeua também receberão as atividades do projeto que seguirá até o mês de junho.

O festival levará ao público shows de artistas de renome da cena paraense, além de apresentações de grupos locais, garantindo uma programação que dialoga com os elementos culturais característicos de cada cidade. As performances resultantes das oficinas realizadas previamente, como danças tradicionais e apresentações musicais com instrumentos confeccionados a partir de materiais recicláveis, destacarão a criatividade e a sustentabilidade como pilares do Amazônia em Movimento.

Além de promover a cultura regional, o projeto também gera impacto econômico positivo ao impulsionar o turismo e criar oportunidades para as comunidades locais. A gastronomia tem um destaque importante, com a venda de comidas regionais para todos os públicos. Na área do artesanato, microempreendedores e artistas locais apresentarão peças exclusivas, que estarão à venda durante a última noite do festival, em cada cidade, criando um espaço de conexão entre as diferentes expressões da identidade amazônica.

“Nosso objetivo é criar um espaço onde as tradições, a arte e a música da Amazônia possam ser vivenciadas de forma autêntica, tanto por moradores quanto por visitantes. Queremos fortalecer o orgulho pela identidade amazônica e incentivar a economia criativa local, valorizando os artistas e produtores culturais da região”, afirma Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã.

Oficinas – Em cada cidade beneficiada pelo projeto serão realizados cinco dias de atividades. O festival oferecerá três oficinas culturais: danças tradicionais, confecção de instrumentos musicais sustentáveis e técnicas de culinária local. As inscrições serão divulgadas nas redes sociais do festival, com limite total de 30 vagas para cada formação. Os participantes terão a oportunidade de aprender diretamente com especialistas e vivenciar a cultura amazônica na prática. Os resultados das oficinas serão apresentados no palco do festival, proporcionando um momento especial de interação e celebração para o público e os participantes.

Para o Instituto Cultural Vale, patrocinador master do festival, o projeto é uma oportunidade valiosa de promover a cultura amazônica e fortalecer as comunidades locais. “Acreditamos no poder transformador da cultura e na importância de torná-la acessível a diferentes territórios. O Amazônia em Movimento celebra as expressões culturais da região, criando conexões entre as comunidades e contribuindo para a valorização da diversidade local”, destaca a Diretora Executiva do Instituto Cultural Vale, Luciana Gondim.

O evento alavanca o desenvolvimento social, cultural e econômico, valorizando os saberes tradicionais e a riqueza da gastronomia local, destaca o Grupo Carrefour Brasil, também patrocinador do festival. “Apoiar iniciativas como o Amazônia em Movimento contribui para o fortalecimento da identidade regional. Além de preservar a cultura, a memória e valorizar os sabores da Amazônia, essa iniciativa gera oportunidades de renda para as comunidades”, afirma Júlia Santos – Gerente de Investimento e Impacto Social.

O Festival Amazônia em Movimento tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, patrocínio do Grupo Carrefour Brasil e Atacadão, com realização do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA) através da Lei de Incentivo à Cultura – Rouanet. Para mais informações sobre inscrições e programação, acompanhe o Instagram oficial do projeto: @amazoniaemmovimento.

Festival Amazônia em Movimento – Marabá

Oficinas:

Instituto Casa da Criança Santa Rosa – Avenida Marechal Deodoro, nº 29, Velha Marabá, Marabá – PA, 68500-020.

Horário: 14h às 18h

Festival: 10 de maio de 2025

Em frente ao Museu Municipal De Marabá Francisco Coelho – Av. Getúlio Vargas, 1104 (perímetro entre R. Norberto de Melo e R. Cinco de Abril) Velha Marabá, Marabá – PA, 68500-050.

Atrações: DJ Júnior Batidão, Léo Nicácio e Nenzinha.

Sobre o ICAA

O Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA) é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao fortalecimento da cultura e da sustentabilidade na Amazônia. Desde 2014, desenvolve e executa projetos que promovem oportunidades para os povos da região, aliando inovação, colaboração e impacto social.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate/Divulgação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/16:07:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...