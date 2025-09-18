Amazônia Live: Mariah Carey se apresenta em palco flutuante sobre o rio Guamá, em Belém

Foto: Reprodução | A apresentação aconteceu na tarde desta quarta-feira (17), durante o projeto Amazônia Live. A cantora esteve mais comunicativa do que no The Town, realizado no último sábado (13). Antes da atração principal, o palco recebeu as paraenses Joelma, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete, que intercalaram sucessos individuais e parcerias.

Mariah Carey se apresentou na tarde desta quarta-feira (17) em um palco flutuante em formato de vitória-régia, instalado sobre o rio Guamá, em Belém, durante o projeto Amazônia Live. Mais comunicativa do que no The Town, realizado no último sábado (13) em São Paulo, a cantora abriu o show com “My All”, afirmou que a apresentação buscava conscientizar sobre a preservação da floresta e, ao final, agradeceu em português com um “te amo”. Sem trocas de figurino, pediu coro do público em “Always Be My Baby” e dedicou “Hero” à plateia. O setlist foi uma versão reduzida em relação ao festival paulistano, com “Touch My Body” e “Heartbreaker”, além de “Type Dangerous”, faixa do próximo álbum, “Here for It All”, previsto para 26 de setembro. Ficaram de fora “Obsessed” e a regravação “I Want to Know What Love Is”. A performance vocal teve ponto alto em “Emotions”, marcada pelo registro agudo que consagrou a artista. Antes da atração principal, o palco recebeu as paraenses Joelma, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete, que intercalaram sucessos individuais e parcerias. Gaby apresentou “Mulher da Amazônia” com Zaynara; Zaynara chamou Joelma para “Aquele Alguém”, lançada em 2024; e Dona Onete mostrou “Jamburana”, com as três colegas dançando o refrão. A apresentação foi interrompida por alguns minutos devido à chuva, e terminou com as quatro cantando “Banzeiro”.

O Amazônia Live, promovido pela mesma empresa do The Town, tem como objetivo chamar atenção para iniciativas de combate às mudanças climáticas, em sintonia com a 30ª Conferência das Partes sobre Clima (COP 30), marcada para novembro em Belém. Ao fim, Gaby Amarantos ressaltou a cena local ao declarar: “Viva a música feita na Amazônia”.

