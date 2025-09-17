‘Amazônia Live’ reúne Mariah Carey e cantoras paraenses para show em Belém; saiba tudo sobre o evento
Palco flutuante receberá Mariah Carey e o encontro de quatro gerações paraenses com Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara (Redes sociais)
Show celebra a Amazônia, com transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay. Evento une música, cultura e preservação ambiental.
Mariah Carey se apresenta em Belém na quarta-feira (17) ao lado das cantoras paraenses Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, em um evento que valoriza a floresta amazônica e a cultura local.
O espetáculo será realizado em um palco flutuante inspirado na vitória-régia, símbolo da região. O show reforça a importância da floresta em pé e a proteção dos povos originários, contribuindo para o desafio global de reduzir as emissões de carbono.
Agenda do show
- – A partir das 17h, as cantoras paraenses abrem a noite com suas apresentações.
- – A partir das 18h15, Mariah Carey sobe ao palco.
Onde assistir?
O evento “Amazônia Live, Hoje e Sempre” será transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo Multishow e Globoplay em sinal aberto.
Na TV Globo, os melhores momentos serão exibidos logo após o programa Estrela da Casa. Kenya Sade e Milton Cunha comandam a apresentação, trazendo reflexões sobre a importância da preservação da Amazônia.
O que esperar do espetáculo?
A abertura fica por conta de Joelma, que convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, enaltecendo a força e a diversidade da cultura paraense. Logo após, a voz internacional de Mariah Carey toma conta do palco.
Um palco em homenagem à Amazônia
O palco pesa 13,2 toneladas, sendo 10 toneladas só da estrutura em forma de vitória-régia, feita com metalon e revestida com tecido sustentável, com foco em baixo impacto ambiental.
A estrutura foi pensada para garantir a melhor visão aos cerca de 500 convidados, acomodados em uma arquibancada montada em balsa.
A chegada da diva em Belém
Mariah Carey chegou a Belém na noite de segunda-feira (15) para o evento no rio Guamá. Esta é a sua segunda vinda ao Brasil em dois anos, tendo se apresentado recentemente no The Town, em São Paulo.
Mariah Carey fará show em palco flutuante no Pará com abertura de Joelma — Foto: Reprodução/TV Globo
Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/13:36:45
