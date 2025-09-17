‘Amazônia Live’ reúne Mariah Carey e cantoras paraenses para show em Belém; saiba tudo sobre o evento

Mariah Carey chegou a Belém na noite de segunda-feira (15) para o evento no rio Guamá. Esta é a sua segunda vinda ao Brasil em dois anos, tendo se apresentado recentemente no The Town, em São Paulo.

Mariah Carey fará show em palco flutuante no Pará com abertura de Joelma — Foto: Reprodução/TV Globo

