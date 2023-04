Ambulância pega fogo durante transporte de paciente no Pará

Ambulância pega fogo no Pará. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Segundo a prefeitura de Cametá, a UTI Móvel sofreu uma pane no motor durante o trajeto.

Uma ambulância pegou fogo nesta segunda-feira (10) na PA-151, próximo ao município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O veículo transportava um paciente de Cametá para Belém no momento do incidente.

Segundo a prefeitura de Cametá, a UTI Móvel sofreu uma pane no motor durante o trajeto, que resultou no incêndio. Por conta das chamas, a ambulância teve perda total.

O paciente foi retirado do veículo e não houve registro de feridos no acidente, informou a prefeitura. Outra ambulância foi acionada para seguir com a viagem até Belém.

Em nota, a prefeitura de Cametá disse que “todas as ambulâncias estão com as manutenções em dia. Uma investigação interna foi instaurada a fim de apurar as causas do ocorrido”.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de g1 Pará — Belém em 11/04/2023/09:44:56

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

