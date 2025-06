Ambulante é preso após cobrar mais de R$ 3 mil em caipirinha de turista

Ambulante aplicou golpe em turista jamaicano após venda de caipirinha (Freepik)

Golpe envolveu cobrança no cartão e dinheiro em espécie de turista jamaicano em praia de Copacabana.

Um ambulante foi preso em flagrante na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio, após enganar um turista jamaicano e cobrar cerca de R$ 3 mil por uma unidade de caipirinha. Saiba mais a seguir:

Julio Cesar de Almeida Barreto, ambulante da orla de Copacabana, vai responder por furto qualificado e fraude. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o homem cobrava valores abusivos por produtos vendidos na praia e ainda fingia problemas na maquininha de cartão para induzir as vítimas ao pagamento em múltiplas transações, realizando assim o golpe.

Em um dos casos, que o levou a prisão, o golpe gerou prejuízo de mais de US$ 600, o equivalente a mais de R$ 3 mil. A vítima era um turista da Jamaica que passeava pela praia, quando foi abordado por dois vendedores de caipirinha. Após consumir a bebida, o turista foi induzido a realizar várias tentativas de pagamento na maquininha do cartão, que ao todo contabilizaram 500 dólares, o turista ainda pagou 110 dólares em espécie.

Indignado e inconformado, o turista procurou policiais militares que estavam na região e registrou ocorrência na delegacia. O golpista foi detido ainda na orla da praia.

A polícia também identificou o segundo envolvido: Alexsadro Júnior da Silva Barreto, que está sendo procurado.

