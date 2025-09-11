Ambulante é preso após vender camarão por R$ 400 para turistas chilenos

O casal estranhou os valores de compra e após receber as características do vendedor, ele foi facilmente localizado e detido rapidamente pelos agentes. (Foto:Reprodução/ O Dia).

O ambulante foi preso e encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato.

Um ambulante, de identidade não revelada, foi preso na praia de Copacabana, na região da zona sul do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (10/09), após aplicar um golpe em um casal de turistas chilenos e vender uma porção de camarão por R$ 400. Casos como esse não são tão incomuns nas praias cariocas.

O casal estranhou os valores de compra e após receber as características do vendedor, repassadas pelo 19º BPM (Copacabana), a equipe da base de Copacabana e do batalhão iniciaram buscas pela região da praia. O homem foi facilmente localizado e detido rapidamente pelos agentes.

