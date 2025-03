Ameaçado de extinção, gato-mourisco é flagrado por câmera próximo à Usina Hidrelétrica de Belo Monte

Gato-mourisco é flagrado em área de usina no Pará — Foto: Reprodução / TV Liberal

Registro viralizou por se tratar de uma rara aparição do animal, que corre o risco de extinção.

Um jaguarundi, popularmente conhecido como gato-mourisco e gato-preto, foi flagrado em uma área de preservação localizada em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, próximo à Usina Hidrelétrica de Belo Monte. As imagens são da tarde de domingo (23) e foram divulgadas nesta quarta-feira (26).

O flagrante, feito por câmeras de segurança do local, viralizou por se tratar de uma rara aparição do animal, que corre risco de extinção, segundo relatório do Ministério do Meio Ambiente.

Animal ameaçado de extinção

O gato-mourisco é um animal ameaçado de extinção, presente na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e tidos como “vulneráveis” pela lista nacional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Segundo os relatórios, estimativas preveem uma diminuição de suas populações em 10% nos próximos anos, devido, principalmente, à perda e fragmentação de habitats.

