Ameaças e abusos: o que aconteceu antes de enfermeira ser encontrada morta no Pará

Foto: Reprodução | Familiar da enfermeira Jamille Araújo falou sobre o caso que chocou Ananindeua. Entenda a situação e as investigações em andamento, em entrevista na RBATV.

Familiares de Jamille Araújo, encontrada morta em seu apartamento em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, denunciam que a jovem foi vítima de feminicídio.

Em entrevista para a RBATV, uma familiar denunciou histórico de violência, ameaças e controle psicológico por parte do companheiro da enfermeira. “Ela já vinha sofrendo ameaças físicas, psicológicas, agressões. Ele proibia ela de sair de casa, e por isso ela acabou passando mais tempo com ele. Ele não deixava ela tirar as coisas do apartamento, não deixava ela sair”, relatou.

Segundo a familiar, Jamille tentou deixar o relacionamento em diversas ocasiões, mas era constantemente impedida pelo agressor, que recorria a violência física para intimidá-la.

“Nas vezes que ela tentou sair, ele enforcou ela. Ela desmaiou duas vezes, foi espancada dentro do apartamento e chegou a ser levada para a UPA”, denunciou.

Ainda segundo a família da enfermeira, “ele ameaçava matar a mãe, o pai, ameaçava matar ela. Mas tem muita gente que tem provas, fotos, desabafos que ela fazia, pedindo conselhos porque não conseguia se abrir com a gente”.

O corpo de Jamille foi encontrado de bruços, com uma extensão enrolada no pescoço e com marcas roxas nas pernas. “A perita disse que o local foi muito manipulado. Ela chamou outro perito, trouxe uma mala, não sei se era luminol, mas era para uma perícia mais específica. Ela disse que a vítima havia morrido entre 8 a 12 horas antes. A gente acredita que ela tenha morrido de manhã.”, relatou a familiar, que acredita que a cena do crime tenha sido forjada e pede que o caso seja investigado com rigor.

“Que a justiça seja feita. Que não seja mais um caso esquecido, mais um feminicídio impune. Ele dizia que não tinha medo de ninguém. O que ele pode fazer com outras mulheres, se continuar solto?”, questionou a familiar da vítima.

DELEGACIA DE FEMINICÍDIO INVESTIGA O CASO

A Polícia Militar informou que foi acionada por moradores e confirmou a morte de uma mulher em um apartamento localizado na Rodovia Mário Covas. Os agentes isolaram o local e acionaram os demais órgãos competentes.

A Delegacia de Feminicídio (DEFEM) da Polícia Civil está investigando o caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

COMO DENUNCIAR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

As denúncias podem ser feitas em qualquer localidade do Pará, clicando no serviço “DEAM Virtual” no site da Polícia Civil do Pará (www.pc.pa.gov.br). A ferramenta permite à vítima registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas de urgência e acessar serviços como perícias e suporte sem precisar sair de casa.

Polícia Militar: Telefone 190 (para situações emergenciais).

Polícia Civil: Telefone 181.

Central de Atendimento à Mulher: Telefone 180 (recebe denúncias, encaminha aos órgãos competentes e orienta mulheres em situação de violência).

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/07:38:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com