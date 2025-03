Americanas contrata mais de 6,5 mil temporários para a Páscoa com vagas no Pará

No Pará, estão abertas 168 vagas, distribuídas por 53 cidades como Belém, Altamira, Bragança, Abaetetuba, Ananindeua, Itaituba, Paragominas, Marabá, Parauapebas, Breves, Castanhal, Cametá e Santarém, entre outras.

Oportunidades são para cargo de operador de lojas. Não precisa ter experiência.

Na logística, 750 profissionais já foram contratados para atuação nos centros de distribuição da companhia.

A Americanas está contratando mais de 6,5 mil profissionais temporários para atuação na Páscoa, o maior evento do semestre para a varejista. Para atender à alta demanda do período, a companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos, com ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente para atuar nas mais de 1.600 lojas físicas da companhia. Com chance de efetivação, os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar entre março e abril e podem se inscrever até o dia 28 de março pelo site Link.

Os contratados desempenharão atividades como atendimento ao cliente, operação de loja e de caixa, organização de itens nas gôndolas, nas parreiras de ovos e suporte na retirada e entrega de pedidos feitos pelo site e app da marca. Não é exigida experiência prévia dos candidatos.

“A Americanas é referência nacional no evento de Páscoa. Por isso, trabalhamos para garantir a melhor experiência de compra para os nossos mais de 45 milhões de clientes, que todos os anos contam conosco para garantir os chocolates e produtos da data. Com a contratação dos temporários, além de reforçar nossa operação e jornada de compra diferenciada, fortalecemos nosso papel como uma das principais marcas empregadoras do Brasil. Afinal, temos um forte papel social de geração de empregos, sendo porta de entrada para o primeiro emprego ou recolocação no mercado profissional”, afirma Eduardo Noronha, vice-presidente de Gente & Gestão da Americanas.

Seleção e benefícios - O processo seletivo para as vagas temporárias de Páscoa acontecerá de forma online e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios como vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e acesso ao Americanas Educa – plataforma de treinamento da companhia. Os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho.

Contratações na logística – Além das vagas nas lojas, a Americanas contratou 750 funcionários temporários para fortalecer sua operação logística e garantir o abastecimento prévio de suas lojas para a Páscoa.

Sobre a Americanas – A Americanas é uma das maiores varejistas do Brasil, com quase 100 anos de história. A marca, amada pelos clientes, tem o propósito de resolver a vida das famílias brasileiras de maneira simples e descomplicada. A integração das cerca de 1.600 lojas, presentes em todos os estados do país, e a um e-commerce que complementa a experiência no físico, permite a realização de uma estratégia de vendas multicanal e eficiente, com foco na geração de caixa e rentabilidade. Essa geração de valor se reflete também no seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, além do impacto social com foco na redução das desigualdades a partir da formação profissional e da diversidade.

Fonte:Ascom Americanas/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/06:58:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...