Amiga “muquia” a outra por causa de homem, em Altamira (PA)

Amigas teriam rolado no chão por causa de homem Foto:| Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as mulheres rolando no chão. Homem teria sido pivô da discussão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre duas mulheres, que chegam a rolar no chão ao saírem no soco.

O caso teria acontecido em Altamira, no sudoeste do Pará.

Supostamente, a confusão aconteceu por causa de um homem que as amigas estavam de olho.

Relatos nas redes sociais dizem que as duas mulheres eram amigas e teriam conhecido o tal rapaz naquela mesma noite.

Ainda segundo os relatos, uma começou a expor os “podres” da outra na frente do “objeto de desejo” e logo começou uma discussão, que terminou em porrada.

“Dá-lhe diabo! Vai cachorro cururu”, gritava um jovem que filmou a briga e jogou na internet.

Veja:





Fonte:DOL e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/05/2023/17:27:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...